تكنولوجيا: بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي قادر على إنهاء النقص العالمي في الأطباء والمعلمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يرى بيل غيتس أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الحل لأزمة النقص العالمي في الأطباء والمعلمين، خاصة في دول مثل الهند وأفريقيا، وحتى في الولايات المتحدة التي قد تواجه عجزًا بـ86 ألف طبيب بحلول 2036.

فقد أوضح في بودكاست “People by WTF” أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستسد الفراغات التي لا يستطيع البشر ملأها.

هناك شركات ناشئة مثل Suki وZephyr AI تستثمر في أتمتة المهام الطبية، بينما قد يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده ما يصل إلى 370 مليار دولار لإنتاجية قطاع الصحة.

وفي التعليم، تعاني 86% من المدارس الأميركية من نقص في المعلمين، ما دفع بعضها لتجربة أدوات مثل ChatGPT.

كما يتوقع غيتس أيضًا أن تتولى الروبوتات المهام البدنية مستقبلًا، مما سيعيد تشكيل مفهوم العمل، ويقود إلى ساعات عمل أقصر وربما تقاعد مبكر. لكنه يشير إلى أن التكيف مع عالم فيه فائض من الوقت والموارد لن يكون سهلًا.

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