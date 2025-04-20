شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إدانة جوجل في دعاوى احتكار تكنولوجيا الإعلانات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر قاض فيدرالي أمريكي حكمًا بأن شركة جوجل تمتلك احتكارًا غير قانوني في سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام وزارة العدل الأمريكية للمطالبة بتفكيك بعض أعمال الشركة، القضية لا تتعلق بمحرك البحث الأساسي، بل تركز على قسم "جوجل نيتوورك" المتخصص في إدارة الإعلانات عبر الإنترنت من خلال نظام مزايدات رقمي يحدد أين تظهر الإعلانات وبأي تكلفة.

تقول وزارة العدل إن هيمنة جوجل في هذا المجال تتيح لها منع المنافسة بطريقة غير قانونية، ما يؤثر سلبًا على الناشرين مثل المواقع الإخبارية.

وقد أيّد القاضي هذا الرأي، بينما دفعت جوجل بأنها تفوقت على المنافسين بفضل تقنياتها الأكثر تطورًا.

تمثل الإعلانات نحو 75% من إيرادات "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، البالغة 350 مليار دولار في 2024، لكن القسم المعني بالقضية لا يتجاوز 8.7% من هذه الإيرادات، ويطالب الادعاء على الأقل بفصل منصة "Ad Manager"، التي تمثل حصة صغيرة من أرباح الشركة، كجزء من الإجراءات التصحيحية.

وتبقى التداعيات المحتملة واسعة، خاصة إذا تم فرض تعديلات تطال أجزاء أخرى من منظومة الإعلانات الرقمية التي تديرها جوجل، مما قد يسهّل على الناشرين والمعلنين التحول إلى منصات منافسة، ويذكر أن جوجل تعتزم الطعن على الحكم، بينما لم يحدد القاضي بعد طبيعة العقوبات، ما يعني أن المعركة القانونية قد تستمر لسنوات ما لم يتم التوصل إلى تسوية.