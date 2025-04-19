شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم عامًا مجانيًا من باقة Gemini Advanced لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل عامًا مجانيًا من باقة Google One AI Premium، والتي تشمل Gemini Advanced، لإمكانية الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي في Google Workspace، وخدمات مثل Gemini Live، لأي طالب جامعي يرغب في الاشتراك.

ويمنحك هذا العرض عينة من أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل، والتي تكلف عادةً 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتركز بشكل أساسي على ما يمكنك فعله باستخدام Gemini.

ويشمل ذلك منتجات تجريبية مثل NotebookLM لتحليل المستندات، وWhisk لتعديل الصور ومقاطع الفيديو،لأن هذه باقة Google One، ستحصل أيضًا على مساحة تخزين على Google Drive بسعة 2 تيرابايت لمجموعة ملفات PDF التي تُشكل الحياة الجامعية.

كيفية الاشتراك

يمكنك الاشتراك في العرض المجاني على موقع جوجل الإلكتروني، حيث يجب أن تكون في الثامنة عشرة من عمرك أو أكبر، وأن يكون لديك بريد إلكتروني بامتداد ".edu" وأن تنضم قبل 30 يونيو 2025.

ولكن بمجرد إتمام ذلك، ستتمتع بخطة Google One AI Premium حتى يوليو 2026.

وتقول جوجل إنه سيتعين عليك إثبات أنك لا تزال طالبًا في عام 2026، ولكن بخلاف ذلك، فإن الأمر برمته سهل، حتى لو لم تكن مهتمًا بالذكاء الاصطناعي، فإن الاشتراك يستحق العناء للحصول على مساحة تخزين إضافية مجانية.