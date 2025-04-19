شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماء الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة الجمعة المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء كوكب الأرض ظاهرة فلكية نادرة، ستحدث يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، والتي تعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث تظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم، وفقا لـ (ناسا).

وأكدت ناسا، أن تلك الظاهرة يمكنك رؤيتها بالعين المجردة، لكنها نصحت أيضا باستخدام تلسكوب بسيط أو منظار مخصص للرصد الفلكي حتى تتمكن من تجربة مشاهدة أكثر تفصيلًا.

ومن المتوقع أن يظهر كوكب عطارد أسفل هذا الثلاثي المتلألئ، وسيكون بإمكان الناس في مختلف أنحاء العالم مشاهدة هذا التشكيل الفلكي شريطة توفر ظروف مشاهدة جيدة.

وستشهد الأرض خلال 2025 عدد من الظواهر الفلكية، حيث تشهد سماء الأرض خسوفان كليان للقمر "القمر الدموي" المخيف، مع اختفاء حلقات زحل.

ومن المتوقع أن تشهد سماء الأرض خلال 2025، لقاء كل من كوكب الزهرة والمشترى، فهما يبعدان عن بعضهما بمئات الملايين من الأميال، فمن من أواخر الحادي عشر من أغسطس وحتى صباح الثاني عشر من أغسطس، سيكون الكوكبان قريبين للغاية في سماء الليل.