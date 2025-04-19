شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يوتيوب ميوزك يطلق ميزة التحكم بسرعة فى مستويات الصوت والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تطبيق YouTube Music مؤخرًا تغييرًا صغيرًا يُسهّل إدارة تجربة الاستماع، خاصةً لمن يُغيّرون مستوى الصوت باستمرار بين الأغاني.

وفي آخر تحديث، يُتيح التطبيق الآن الضغط المزدوج على إعداد "مُعاير الصوت" مباشرةً من شاشة التشغيل بدلًا من إخفائه في قائمة الإعدادات، وهذا يُسهّل عليك تحقيق أمرين: الحفاظ على طبلة أذنك والاستمتاع بالأغاني.

إليك كيفية عملها؟

وفقًا لموقع Android Authority عند تشغيل أغنية، ما عليك سوى الضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التشغيل.

وسيظهر لك خيار جديد يُسمى "مستوى صوت ثابت"، اضغط عليه، وسيتم تفعيل أو إيقاف تطبيع مستوى الصوت فورًا، دون الحاجة إلى البحث في القوائم الفرعية إنه خيار بسيط جدًا.

وإذا لم تكن على دراية بوظيفة تطبيع مستوى الصوت، فالأمر لا يتعلق باختياراتك الموسيقية، بل هو الإعداد الذي يُساعد على ثبات مستويات الصوت في جميع المقطوعات.

فبدونه، قد تنتقل من أغنية صوتية هادئة كالهمس إلى أغنية قوية ذات صوت جهير قوي تُصدر صوتًا قويًا ، وضبط مستوى الصوت باستمرار يُخفف من حدة ذلك، فلا تضطر إلى ضبط مستوى الصوت باستمرار مع كل مقطوعة جديدة.

وقبل هذا التحديث، كان تغيير الإعدادات يعني الانتقال إلى قائمة إعدادات التطبيق الكاملة والانتقال إلى قسم التشغيل ، وهذا الوضع غير مريح إطلاقًا أثناء تشغيل الأغنية أو أثناء التنقل، وهذا الوضع الجديد أكثر سهولة في الاستخدام، ويبدو أنه كان من المفترض أن يكون موجودًا منذ البداية.

إنه تعديل بسيط لجودة الحياة، ومستخدمي YouTube Music القدامى سيقدرونها، خاصة إذا كنت تستخدم سماعات رأس Bluetooth أو مكبر صوت ذكي حيث يمكن أن تكون ارتفاعات مستوى الصوت أكثر وضوحًا.