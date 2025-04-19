شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق 6 أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أقمار صناعية صينية

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم ستة أقمار صناعية تجريبية من طراز "شيان 27" إلى الفضاء.وأطلقت الأقمار من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، باستخدام صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 6" المعدل.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الأقمار الصناعية دخلت مدارها المحدد بنجاح عند الساعة 06:51 صباحًا بتوقيت بكين.وستُستخدم بشكل رئيسي لاستكشاف بيئة الفضاء وإجراء اختبارات تكنولوجية.ويُعد هذا الإطلاق المهمة رقم 570 لسلسلة صواريخ "لونج مارش" الحاملة، مما يعزز مكانة الصين في مجال استكشاف الفضاء.