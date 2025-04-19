شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الرسوم الجمركية.. شركة TSMC تتوقع نموا يتجاوز 20% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع شركة TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية) بدور بالغ الأهمية في صناعة التكنولوجيا العالمية، وقد صرّحت بأنها لا تزال تتوقع نفس النمو الذي توقعته قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية.

وعلى الرغم أن هذه الرسوم الجمركية، التي تُرفع وتُفرض باستمرار، أحدثت فوضى عارمة في جميع أنحاء العالم، حيث تتقلب أسعار الأسهم، ويتراجع المستثمرون، ولا أحد يعلم ما هي آثارها على المدى الطويل.

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في زيادة أسعار منتجاتها لمواجهة آثار هذه الرسوم.

ومع ذلك، تزعم شركة TSMC، أن أعمالها ستبقى بمنأىً عن التأثير إلى حدٍ كبير.

ولا تزال الشركة تتوقع نموًا يتجاوز 20% هذا العام، بالإضافة إلى مضاعفة إيرادات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الطلب على الرقاقات اللازمة لتوسيع نماذج الذكاء الاصطناعي أحد العوامل الرئيسية التي عززت ثقة TSMC في عام 2025، علاوة على ذلك، تشهد شركة TSMC أيضًا زيادة في الأعمال بطريقة أخرى حيث لم تكن تتوقع في البداية الكثير من النمو.

وعندما بدأت شركة TSMC بافتتاح مصانعها في الولايات المتحدة، لم تكن تتوقع تحقيق مبيعات كبيرة هناك، إذ كان الطلب من تايوان أكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات.

ومع ذلك، وبعد أن زادت التعريفات الجمركية من تقلبات السوق، تشهد TSMC زيادة هائلة في الطلبات المُقدمة إلى مصانعها في الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، رفعت TSMC أسعار مصانعها في الولايات المتحدة إلى حدّ تحقيقها أرباحًا جيدة، في الوقت نفسه، لا خيار أمام شركات مثل Apple وNvidia سوى الدفع، إذ إن استمرارها في الطلب من خارج البلاد قد يُعرّضها لمخاطر مستقبلية.

وتُراجع الشركات حول العالم توقعاتها لعام 2025، ومن المتوقع أن تنخفض التجارة العالمية بسبب آثار التعريفات الجمركية، كما يُشير المحللون والخبراء في هذا المجال إلى أن ثقة TSMC قد تكون في غير محلها، وأن الشركة قد تُعاني من نفس الآثار التي تُعاني منها الشركات الأخرى.