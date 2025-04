تكنولوجيا: كارل باي يكشف موعد إطلاق Nothing Phone 3 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما بدأت شركة Nothing بالتشويق لهاتفها الذكي الجديد هذا العام، ظنّ الكثيرون أنها تستعد للإعلان عن هاتفها الرائد المنتظر Nothing Phone (3). لكن المفاجأة كانت في إطلاق الهاتفين المتوسطين Nothing Phone (3a) و Nothing Phone (3a) Pro، المتاح حاليًا على أمازون بسعر 399 دولارًا.

ومؤخرًا، كشف مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي كارل باي عن موعد إطلاق Nothing Phone (3) خلال جلسة “اسألني أي شيء” التي نظمها عبر منصة X.

وردًا على سؤال أحد المتابعين حول موعد توفر الهاتف، أكد باي أن الإعلان سيتم في الربع الثالث من هذا العام، ما يعني أن الهاتف سيظهر رسميًا في الفترة بين يوليو وسبتمبر، أي خلال الأشهر الخمسة المقبلة كحد أقصى إذا تم الإعلان عنه في نهاية الربع.

ورغم أن الشركة ما زالت تتحفظ على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالهاتف، فإنها لم تتردد في التلميح إليه بين الحين والآخر. ففي فيديو استعرض تصميم سلسلة Phone (3a)، ظهرت لمحة مشوشة للهاتف المنتظر Phone (3)، مما زاد من حماسة المتابعين.

من المتوقع أن يأتي Nothing Phone (3) مزودًا بشريحة معالجة رائدة، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث عالٍ، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات على الأقل، من ضمنها عدسة تقريب (Telephoto)، مع تحسينات في مقاومة الماء والغبار مقارنة بهاتف Nothing Phone (2).

وفي الوقت الذي نترقّب فيه إطلاق Phone (3)، تستعد Nothing للكشف عن هاتف جديد نهاية هذا الشهر ينتمي للفئة الموجهة للمستخدمين الباحثين عن خيارات اقتصادية. هذا الهاتف هو CMF Phone 2 Pro، وهو الجيل الثاني من هاتف CMF Phone 1 المعروف بتصميمه القابل للتخصيص.

