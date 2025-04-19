تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Edge 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت موتورولا بالفعل هاتفي Edge 60 Fusion وEdge 60 Stylus، تستعد الشركة لإضافة فرد جديد إلى هذه السلسلة قريبًا، وهو Motorola Edge 60.

فقد تم اليوم تسريب مجموعة من المواد الترويجية الخاصة بالجهاز، والتي لم تكتفِ فقط بعرض تصميمه بوضوح، بل كشفت أيضًا عن أبرز مواصفاته التقنية.

يأتي هاتف Motorola Edge 60 مزودًا بشاشة لمس بدقة 1220 × 2712 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة وسريعة. ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300، مدعومًا بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 512 جيجابايت

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony Lytia LYT-700C، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا، ما يشير إلى تركيز واضح على تجربة تصوير عالية الجودة.

يشغّل الهاتف بطارية سعتها 5200 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 68 واط. كما يتمتع الهاتف باعتماد MIL-STD-810H، ما يعزز من متانته ومقاومته للظروف القاسية.

ورغم أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن Motorola Edge 60 حتى الآن، إلا أن بعض التلميحات القوية تشير إلى احتمالية الكشف عنه بجانب هاتفي Razr 60 وRazr 60 Ultra خلال حدث يوم 24 أبريل.

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