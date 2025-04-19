شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بينادينا بأسمنا".. ملاحظة جديدة عن ChatGPT تثير قلق المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ بعض مستخدمي ChatGPT ظاهرة غريبة مؤخرًا، بعدما أكد الكثير منهم أن روبوت الدردشة يشير إليهم بأسمائهم أثناء حل المشكلات، على الرغم أن هذا السلوك غير معتاد من قبل.

وقد تباينت الآراء، حيث وصف أحد المستخدمين، وهو سيمون ويلسون، مطور برامج، أن هذه الميزة "مُخيفة وغير ضرورية".

وذكر المستخدمون بأنه ليس من الواضح متى حدث التغيير بالضبط، أو ما إذا كان مرتبطًا ذلك بميزة "الذاكرة" المُحسّنة في ChatGPT، والتي تُمكّن روبوت المحادثة من الاستفادة من الدردشات السابقة لتخصيص ردوده.

وأشار بعض الخبراء إلى أن استخدام اسم الشخص عند مخاطبته مباشرةً يُعد استراتيجية فعّالة لبناء العلاقات، فهو يدل على القبول والإعجاب، ومع ذلك، يُمكن اعتبار الاستخدام غير المرغوب فيه أو المُبالغ فيه زائفًا ومُتطفلًا".

على نحو مماثل، ربما يكون سببٌ آخر لعدم رغبة الكثيرين في استخدام ChatGPT لاسمهم هو شعورهم بأنه غير دقيق.

جاء ذلك في الوقت التي طرحت خلاله شركة OpenAI ميزات جديدة ونماذج ذكاء اصطناعي بوتيرة سريعة، لمستخدمي ChatGPT، ففى تحديث جديد تم إطلاقه في أبريل 2025، أعلنت الشركة أن ChatGPT بات قادرًا على تذكر التفاصيل من المحادثات السابقة، ما يتيح له تقديم ردود مخصصة وأكثر ملاءمة لاحتياجات واهتمامات المستخدمين.