شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Pixel يتلقون ميزة جديدة لإخبارهم بحالة الطقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم جوجل طرقًا جديدة لنشر توقعات الطقس على هواتف بيكسل، وهناك العديد من تطبيقات الطقس المختلفة على نظامي iOS وAndroid، لذا لن يكون من الصعب عليك العثور على تطبيق يناسبك ليكون تطبيقك المفضل للأحوال الجوية الحالية والمستقبلية.

ومع اقتراب درجات الحرارة من الارتفاع الشديد في شمال شرق الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، تحوّل لون التطبيق في مدينة سالم، ماساتشوستس، من الأزرق الذي يُشير إلى درجات حرارة في منتصف الخمسينيات إلى الأحمر لأول مرة هذا العام ، و هذا يعني أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 76 درجة فهرنهايت في المدينة الساحرة.

ويُقدّم بحث جوجل أيضًا طريقة جديدة لنشر توقعات الطقس ، فبدلًا من تلقي إشعار مثل "غدًا في لوس أنجلوس، نتوقع المزيد من أشعة الشمس ويومًا دافئًا مع درجات حرارة أعلى من المعتاد"، سيظهر إشعار يحمل صورة مقياس حرارة مع علامة زائد للإشارة إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وقد يظهر إشعار طقس جديد آخر على مقياس الحرارة مع سهم يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة مصحوبًا بعبارة "ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، اطلع على التوقعات الكاملة لمدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا".

وقد يظهر إشعار آخر "درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي اليوم 62/49 غائم جزئيًا ، اطلع على التوقعات الكاملة لمدينة لوس أنجلوس".

وبدأت إشعارات الطقس الجديدة هذه بالظهور على أجهزة Pixel التي تعمل بالإصدار 16.14 من تطبيق جوجل ، ويستخدم هاتفي Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام أندرويد 16 بيتا 4 الإصدار 16.14 من تطبيق جوجل، مما يعني أنه سيُصدر إشعارات الطقس الجديدة قريبًا.

ليس هذا التغيير الوحيد الذي أدخلته جوجل لمستخدمي هواتف Pixel الذين يتتبعون حالة الطقس ، ويعد تطبيق Google Weather الجديد لهواتف Pixel 9 هو تطبيق مستقل متوفر على متجر Play، ولم تكن معلومات الطقس السابقة متاحة عبر تطبيقات مدرجة في متجر Play، وتم دمجها في تطبيق جوجل>