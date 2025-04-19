تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم Moto G86 بتغييرات جذرية مقارنة بـ Moto G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل موتورولا تعزيز سلسلة هواتفها الذكية Edge بإطلاق نماذج جديدة، حيث كشفت مؤخرًا عن هاتفي Edge 60 Fusion وEdge 60 Stylus، وسط توقعات قوية بطرح Edge 60 وEdge 60 Pro قريبًا، استنادًا إلى التسريبات المتداولة.

في الوقت نفسه، يبدو أن الشركة تستعد للعودة إلى سلسلة Moto G عبر إصدار جديد، بعد إطلاق Moto G Stylus (2025) في الولايات المتحدة بداية هذا الشهر. ورغم غياب موعد رسمي للإطلاق حتى الآن، كشف موقع Nieuwe Mobiel عن صور ترويجية مسربة لهاتف Moto G86، تظهره بلونين مميزين.

يعكس التصميم الجديد للهاتف تحولًا كبيرًا، إذ بات Moto G86 أقرب في مظهره إلى أجهزة سلسلة Edge 50 مقارنة بسابقه Moto G85.

ومن أبرز التغييرات إضافة كاميرا خلفية ثالثة، كما هو الحال في Edge 50 Pro، ما أدى إلى توسيع وحدة الكاميرات ودمجها بسلاسة مع الغطاء الخلفي المحكم الملمس.

كذلك، تم اعتماد شاشة مسطحة بإطارات نحيفة تمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا وعصريًا. وبحسب تسريب سابق، من المتوقع أن يبدأ سعر Moto G86 من 330 يورو تقريبًا (أي نحو 376 دولارًا)، مع توفره بخيار 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

أما المواصفات التقنية التفصيلية فلا تزال غير معلنة حتى الآن، لكن الصور المسربة تؤكد توفر الهاتف بلونين، على أن ينضما لاحقًا إلى اللونين الآخرين الذهبي والوردي.

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