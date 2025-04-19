شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تليفونك الآيفون اتسرق .. كيف تستعيده مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض المستخدمين لضياع هاتفهم الآيفون، فإذا تعرضت لهذا الموقف، فلن يكون أمامك سوى خيارات محدودة، من أجل حماية معلوماتك الشخصية.

توفر آبل إجراءات حماية مدمجة لمساعدتك على تجاوز هذه المواقف بأمان، حيث يمكنك القيام بذلك باستخدام شبكة "العثور على جهازي" وتحديده كمفقود، كما يمكنك استخدام شبكة "العثور على جهازي" لتحديد موقع هاتفك، ومسح بياناته عن بُعد عند الحاجة لحماية بياناتك.

وفي السطور التالية، سنشرح كيفية العثور على جهاز iPhone الخاص بك من خلال تحديد موقعه على خريطة ثم وضع علامة عليه كمفقود لحماية معلوماتك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعمل مع أجهزة Apple الأخرى أيضًا، بما في ذلك Mac وiPad وApple Watch وAirPods وغيرها.

اتبع هذه الخطوات للعثور على جهاز iPhone الخاص بك باستخدام iCloud:

الخطوة 1: تفضل بزيارة موقع iCloud بعد ذلك، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام نفس معرف آبل الذي استخدمته على جهاز iPhone المفقود، ثم يمكنك فتح هذا الموقع الإلكتروني من أي متصفح ويب، وليس بالضرورة من جهاز Apple.

الخطوة 2: على اليسار، سترى قائمة بجميع أجهزة آبل الخاصة بك، بما في ذلك جهاز iPhone.

الخطوة 3: ابحث عن جهاز iPhone الخاص بك ضمن قسم الأجهزة، و بمجرد تحديده، ستظهر معاينة على الخريطة توضح موقع جهاز iPhone الخاص بك، ثم استخدم الخريطة لتحديد موقع هاتفك.

الخطوة 4: إذا كنت قلقًا من سرقة بياناتك أو وقوعها في أيدي غير أمينة، فهناك بعض الخيارات، أولًا، يمكنك النقر على "وضع مفقود"، و سيؤدي هذا إلى وضع جهاز iPhone الخاص بك على أنه مفقود، ويمكنك أيضًا اختيار مسح بياناته من هذه الشاشة.

ماذا يحدث عند وضع علامة على جهاز iPhone الخاص بك على أنه مفقود؟

وفقًا لشركة Apple، ينتقل جهاز iPhone الخاص بك إلى وضع الفقدان، سيتم قفله وسيتطلب رمز المرور الخاص بك لفتحه.

والأهم من ذلك، سيتم تعليق أي طرق دفع، مثل البطاقات أو التصاريح المضافة إلى Apple Pay، و ستظل تطبيقات الخدمات المصرفية محمية برمز المرور الخاص بجهازك.

ستعرض Apple أيضًا رقم هاتف ورسالة على الشاشة، مما يسمح لأي شخص يجد جهاز iPhone الخاص بك بالتواصل معك.