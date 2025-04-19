شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مهمة إعادة الإمداد التابعة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت ناسا موعد مهمة إعادة الإمداد التجارية القادمة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، والتي ستُنفذها شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، ومن المقرر أن يكون الإطلاق في تمام الساعة 4:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 21 أبريل.

وخلال المهمة، ستحمل مركبة سبيس إكس دراجون أكثر من 6400 رطل (2902 كجم) من الإمدادات لرواد الفضاء، وستُطلق المركبة الفضائية عبر صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وتُسمى المهمة CRS-32، وستُنقل أدوات علمية ولوازم وأجهزة إلى محطة الفضاء الدولية، وستدعم هذه المواد أبحاث الفضاء الجارية.

نظرة عامة على المهمة

وفقًا لوكالة ناسا، ستحمل كبسولة دراجون أكثر من 6400 رطل من المعدات واللوازم ومواد البحث إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة CRS-32، ولتحسين العمليات المستقلة في الفضاء، تُعدّ تجربة مناورة روبوتية إحدى التجارب الرئيسية. ستختبر هذه التجربة مناورات مُحسّنة للروبوتات العائمة بحرية.

وللحفاظ على صحة رواد الفضاء في المهمات القادمة إلى القمر والمريخ، يوجد نظام لمراقبة جودة الهواء، كما سيتم استخدام ساعتين ذريتين للتحقق من صحة أفكار أينشتاين في النسبية وبحث تقنيات ضبط الوقت المتطورة.

جدول الإطلاق والالتحام

من المقرر إطلاق مهمة CRS-32 في الساعة 4:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين 21 أبريل 2025، وستبدأ ناسا البث المباشر للحدث في الساعة 3:55 صباحًا على منصتها للبث المباشر، ناسا+، بعد الإقلاع، ستتجه مركبة دراجون الفضائية نحو محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تلتحم بها الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 22 أبريل، وسيجري الالتحام عند نقطة الذروة في وحدة هارموني التابعة للمحطة.

ستكون العملية مؤتمتة بالكامل، حيث تراقب فرق المهمة كل خطوة من الأرض.

الأهمية العلمية والتكنولوجية

تدعم مهمة CRS-32 العديد من المشاريع العلمية الرئيسية، وستختبر إحدى التجارب روبوتات عائمة بحرية، مما سيُحسّن العمليات المستقلة في الفضاء، وسيُراقب مشروع آخر جودة الهواء، وسيُساعد في حماية رواد الفضاء في مهمات القمر والمريخ المستقبلية، وتحمل المهمة أيضًا ساعتين ذريتين، تُستخدمان لقياس النسبية وتطوير نظام التوقيت العالمي، كل تجربة من هذه التجارب ضرورية لاختراق الكون.