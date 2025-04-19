شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور ميزة لاختيار جودة التنزيل التلقائي للصور والفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة تتيح للمستخدمين التحكم في جودة الوسائط التي يتم تنزيلها تلقائيًا، ووفقًا لتفاصيل نشرها أحد متتبعي الميزات، تعمل منصة المراسلة على تطوير خيار جديد يحدد ما إذا كان سيتم تنزيل الصور والفيديوهات بجودة قياسية أو عالية الدقة، كما تتيح منصة المراسلة للمستخدمين بالفعل اختيار جودة الوسائط أثناء تحميل الصور أو الفيديوهات، كما يمكنهم اختيار إرسال صور عالية الدقة دائمًا من خلال تفعيل إعداد مخصص.

كيف يعمل إعداد جودة التنزيل التلقائي للوسائط في واتساب؟

اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo ميزة جديدة "جودة التنزيل التلقائي" قيد التطوير في تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد 2.25.12.24، والذي تم إطلاقه مؤخرًا لمختبري النسخة التجريبية، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، مما يعني أنه لا يمكن للمختبرين تجربتها، ومع ذلك، تتيح لنا لقطة شاشة للميزة لمحة عن كيفية عملها.

عند إطلاق الميزة لمختبري النسخة التجريبية، سيتمكن المستخدمون من الوصول إليها بالانتقال إلى قائمة إعدادات واتساب والنقر على "التخزين والبيانات" ثم "جودة التنزيل التلقائي"، ستظهر قائمة منبثقة تتيح لك اختيار الجودة القياسية أو جودة HD.

يوضح وصف موجز للميزة أن هذه الميزة تُحدد لواتساب ما إذا كان سيتم تنزيل الصور المستلمة بجودة قياسية أم عالية الدقة، مما يُساعد المستخدمين على تقليل مساحة تخزين الجهاز التي تشغلها الوسائط المستلمة على واتساب، كما قد يُساعد المستخدمين على منع الاستخدام المفرط لبيانات الهاتف.

يُقدم لنا مُتتبع الميزات مزيدًا من المعلومات حول ميزة جودة التنزيل التلقائي الجديدة وكيفية عملها، نظرًا لأن واتساب يستخدم التشفير الشامل، يُنشئ التطبيق نسختين من نفس الوسائط (جودة عالية الدقة وجودة قياسية) ثم يُحمّل النسختين إلى الخادم.

بناءً على إعداد جودة التنزيل التلقائي للمستلم، يُرسل الخادم الملف المناسب للتنزيل، قد يرى المستخدمون أيضًا خيارًا لعرض الصورة بجودة عالية الدقة طالما أن الصورة لا تزال متاحة على الخادم، ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، ولا يوجد أي مؤشر على موعد إطلاقها لمختبري النسخة التجريبية، من المتوقع أيضًا أن تصل إلى واتساب لنظام iOS، حيث تُقدم الخدمة عادةً تكافؤًا في الميزات على كلا المنصتين، من المتوقع أن تصل إلى النسخة التجريبية قبل طرحها لجميع مستخدمي النسخة الثابتة.