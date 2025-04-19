شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات هواتف آيفون في الصين بنسبة 9% في الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت شحنات آبل من الهواتف الذكية في الصين بنسبة 9% في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وكانت آبل الشركة المصنعة الكبرى الوحيدة التي شهدت انخفاضًا، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث IDC.

وشهدت آبل، التي تحتل المرتبة الخامسة في سوق الهواتف الذكية في الصين، انخفاضًا في شحناتها إلى 9.8 مليون هاتف، مما منحها حصة سوقية بلغت 13.7%، بانخفاض عن 17.4% في الربع السابق، وكان هذا هو الربع السابع على التوالي الذي تشهد فيه آبل انخفاضًا في الشحنات.

وفي المقابل، شهدت إحدى الشركات الصينية الرائدة في السوق، ارتفاعًا في شحناتها بنسبة 40% لتصل إلى 13.3 مليون، بينما نمت الشحنات على مستوى الصناعة بنسبة 3.3%، وصرح ويل وونج، المحلل في IDC، بأن هيكل التسعير المتميز لشركة آبل منع الشركة الأمريكية من الاستفادة من الدعم الحكومي الجديد الذي تم تقديمه في يناير والذي عزز النمو في الربع الأول.

وتمنح الإعانات الحكومية للهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى المستهلكين 15% من قيمة المنتجات التي يقل سعرها عن 6000 يوان صيني (820 دولارا أميركي).