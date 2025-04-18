شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جروك يحصل على ميزة ذاكرة جديدة لتقديم ردود شخصية بناءً على المحادثات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة xAI عن إطلاق ميزة ذاكرة جديدة لروبوت الدردشة الذكي جروك، وعلى غرار الميزات المتوفرة في ChatGPT وGemini، تتيح هذه الميزة لروبوت الدردشة الذكي جروك الاحتفاظ بتفاصيل المستخدم المحددة لتخصيص المحادثات المستقبلية، كما ستُمكّن الذكريات روبوت الدردشة من تقديم نصائح وتوصيات مُخصصة، مما يجعل المحادثات أكثر سلاسة، تُطرح هذه الميزة لجميع مستخدمي جروك عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة، كما تُقدم xAI أدوات جديدة لعرض المعلومات المُخزنة وكيفية استخدامها.

يستطيع جروك الآن تذكر المحادثات السابقة

في منشور على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن الحساب الرسمي لـ جروك عن إطلاق ميزة الذاكرة الجديدة، بفضل هذه الميزة، يستطيع روبوت الدردشة الذكي تذكر معلومات مُحددة من المحادثات السابقة والرجوع إليها في المحادثات المستقبلية، سيتمكن كل من مستخدمي جروك المجانيين والمشتركين المدفوعين من الوصول إلى هذه الميزة، وهي متوفرة عبر موقع جروك الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيقات أندرويد وiOS، عندما يُرسل مستخدم طلبًا قد يستفيد من السياق، يُمكن لـ Grok الآن الرجوع إلى معلومات من التفاعلات السابقة لتقديم استجابة أكثر تخصيصًا، على سبيل المثال، إذا طلب مستخدم من روبوت المحادثة إنشاء خطة تمارين رياضية، فسيأخذ في الاعتبار أنواع التمارين المفضلة لديه ويدمجها في الاقتراحات.

وسيظل المستخدمون متحكمين في المعلومات التي يحفظها Grok أو يشير إليها، كلما استند الرد إلى تفاعلات سابقة، سيظهر رمز جديد أسفل المُخرجات، بجوار رمز المشاركة، يُمكن النقر على هذا الرمز الجديد، المُسمى "الدردشات المرجعية"، لفتح شريط جانبي يعرض الذكريات المُحددة المُستخدمة لإنشاء الرد، يُمكن للمستخدمين أيضًا حذف هذه الذكريات من الشريط الجانبي، هذه الميزة متاحة حاليًا فقط في واجهة الويب، وقد صرّحت xAI بأنها ستُضاف قريبًا إلى تطبيق Android أيضًا.

كبديل، يُمكن للمستخدمين أيضًا الانتقال إلى قائمة الإعدادات والدخول إلى صفحة "عناصر التحكم في البيانات" لإيقاف الميزة تمامًا أو حذف ذكريات مُحددة، يمكن القيام بذلك حاليًا عبر الموقع الإلكتروني فقط، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من طرح ذاكرة Grok عالميًا، إلا أنها لن تكون متاحة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة نظرًا للوائح الخصوصية الإقليمية.

دخلت شركة الذكاء الاصطناعي xAI، المملوكة لإيلون ماسك، مجال الذكاء الاصطناعي المُولّد في وقت متأخر نسبيًا، حيث أطلقت روبوت المحادثة Grok في نوفمبر 2023 - بعد عام تقريبًا من طرح OpenAI وGoogle وMicrosoft وAnthropic نماذجها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، أضافت شركة الذكاء الاصطناعي باستمرار ميزات جديدة لجعل Grok على قدم المساواة مع منافسيها، في عام 2024 وحده، أطلقت الشركة تطبيقات Android وiOS، وقدمت طراز Grok 3 مع البحث العميق ووضع الصوت، ودمجت روبوت المحادثة في X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، مما يسمح للمستخدمين بإضافة علامات إليه في الردود وتلقي الردود.