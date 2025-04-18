شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرجح ارتفاع سعر آيفون 18 بسبب زيادة "كبيرة" في التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مُسرب معلومات بأن تشكيلة هواتف آيفون 18 من آبل قد تُطرح العام المقبل بأسعار أعلى، بعد سنوات من إطلاق الشركة لهواتفها الذكية بنفس السعر، وبينما يُتوقع أن تُطلق آبل هواتف ذكية جديدة مزودة بشريحة "A20" من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر، إلا أن تكلفة إنتاج هذه الرقائق قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار آيفون 18، ومن المتوقع أيضًا أن تُطلق آبل شريحة "M6" المزعومة في عام 2026، والتي يُقال إنها ستكون أيضًا بشريحة 2 نانومتر لأجهزة ماك وآيباد.

وفي منشور على موقع Weibo، زعم مستخدم Digital Chat Station (مُترجم من اللغة الصينية) أن آبل وكوالكوم وميديا ​​تيك ستعتمد تقنية 2 نانومتر المتقدمة من شركة TSMC في المستقبل، من المتوقع أن تستلم شركة آبل أولى شرائح TSMC الجديدة بتقنية 2 نانومتر، ومن المتوقع أن تصل هذه الشرائح إلى سلسلة هواتف iPhone 18، التي قد تُطرح لأول مرة في النصف الثاني من عام 2026.

ويُشير المُسرب إلى أن تكلفة إنتاج هذه الشرائح بتقنية 2 نانومتر "من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير"، مُشيرًا إلى أن سلسلة هواتف iPhone 18 قد تُطرح بأسعار أعلى، كما يُتوقع ارتفاع أسعار الأجهزة المُزودة بمعالجات Snapdragon وMediaTek، ولكن لا توجد أي معلومات عن الهواتف المُزودة بالشرائح الجديدة.

لا ينبغي لعشاق الهواتف الذكية توقع استخدام تقنية 2 نانومتر من TSMC لإنتاج معالجات Apple A19 Pro أو Snapdragon 8 Elite 2 أو MediaTek Dimensity 9500، وفقًا للمُسرب، يُقال إن هذه الشرائح صُنعت باستخدام عقدة N3P من TSMC، والتي استُخدمت أيضًا في A18 Pro.

تُجهز TSMC معالجات جديدة مرافق لإنتاج الجيل التالي من شرائح 2 نانومتر، ومن المتوقع أن يبدأ التصنيع في الأشهر المقبلة، تشير تقارير سابقة إلى أن أبل قد تكون أول شركة تحصل على شرائح 2 نانومتر من إنتاج شركة TSMC، ومن المتوقع أن تكون تكلفة هذه الشرائح أعلى من تكلفة تلك المصنعة باستخدام أحدث عقدة N3P من TSMC.

إذا صحت ادعاءات Digital Chat Station، فقد ترفع أبل سعر هاتف آيفون لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، باعت الشركة الطراز الأساسي بسعر 799 دولارًا أمريكيًا منذ إطلاق آيفون 12، لكن ارتفاع تكلفة إنتاج شرائح الهاتف الذكي قد يدفع الشركة إلى تحميل العملاء التكلفة.

في ديسمبر 2024، أشار تقرير إلى أن الانتقال من تقنية 3 نانومتر من شركة TSMC إلى تقنية 2 نانومتر سيؤدي إلى ارتفاع سعر المعالج من 50 دولارًا إلى 85 دولارًا - أي بزيادة قدرها ٧٠٪، في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن طرازات iPhone 18 Pro فقط هي التي ستُشحن بمعالجات بتقنية 2 نانومتر، ما يُمكّن آبل من الحفاظ على سعر الآيفون الابتدائي دون تغيير.

ومع ذلك، قد تواجه آبل أيضًا تكاليف متزايدة نتيجةً للرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذا قررت الشركة نقل تصنيع جزء من إنتاج هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة، فسوف يتسبب ذلك في زيادة تكاليف الإنتاج وقد يضطر العملاء إلى دفع سعر أعلى مقابل طرز آيفون القادمة.