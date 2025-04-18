شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تطبيق ديسكورد بسبب انتهاك قوانين سلامة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

رفعت ولاية نيوجيرسي دعوى قضائية ضد تطبيق ديسكورد، متهمةً الشركة بممارسة "ممارسات تجارية مضللة وغير أخلاقية" تُعرّض الأطفال للخطر، وتزعم الدعوى أن تطبيق المراسلة الشهير لم يبذل جهودًا كافية لحماية مستخدميه الصغار من المعتدين والمحتوى العنيف.

وتزعم الدعوى أن حماية الأطفال الحالية في ديسكورد إما غير كافية أو يسهل التحايل عليها، على سبيل المثال، بينما يمنع ديسكورد المستخدمين دون سن 13 عامًا من إنشاء حسابات، فإنه لا يفعل شيئًا للتحقق من صحة عمر المستخدمين المزعوم.

كل ما يفعله ديسكورد للتحقق من عمر المستخدم الجديد هو طلب تاريخ ميلاده، أي أن أي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يمكنه الوصول إلى التطبيق بمجرد ذكره أنه يبلغ من العمر 13 عامًا، وفقًا للدعوى.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ديسكورد على إعدادات تُرشّح الرسائل بناءً على المُرسِل ، مع ذلك، يسمح التطبيق افتراضيًا لأي رسالة من أصدقاء المستخدم بالمرور دون مسحها ضوئيًا ، وتزعم الدعوى أن هذه الميزة، عند دمجها مع إمكانية تلقي طلبات صداقة من أي شخص، تسمح للأطفال بتلقي رسائل غير لائقة.

ورُفعت دعاوى قضائية ضد ديسكورد سابقًا بزعم عدم اتخاذه إجراءات كافية لحماية مستخدميه الأصغر سنًا ، تُمثل هذه الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام لولاية نيوجيرسي أول إجراء تتخذه الولاية ضد التطبيق، وهي واحدة من عدة إجراءات قانونية اتُخذت ضد منصات ألعاب كبيرة تُعنى بحماية الأطفال من الاستغلال والعنف والمحتوى الجنسي.

وأطلقت ديسكورد مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا يمسح وجه المستخدم أو هويته للوصول إلى محتوى حساس، بما يتوافق مع قوانين سلامة الأطفال المحلية في المملكة المتحدة وأستراليا.