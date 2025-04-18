شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطلق ميزة جديدة تتيح إنشاء حزم ملصقات مخصصة دون مغادرة التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب ميزة جديدة تُسهّل فرز الملصقات، حيث يتيح تطبيق المراسلة الفورية Meta Platforms الآن للمستخدمين إنشاء حزم ملصقات مخصصة دون الحاجة لمغادرة التطبيق، حيث بات يمكنهم تنظيم الملصقات المحفوظة في مجلدات متعددة لتسريع عملية العثور على الملصق المناسب وإرساله إلى أحبائهم، كما أضاف واتساب إمكانية إرسال حزمة ملصقات كاملة، بدلاً من مشاركة كل ملصق على حدة.

حزم ملصقات مخصصة على WhatsApp

وتم الإبلاغ لأول مرة عن اختبار WhatsApp للقدرة على إنشاء حزم ملصقات مخصصة في أكتوبر 2024 ، في وقت سابق من هذا العام، وتم طرح الميزة على WhatsApp beta لمستخدمي Android ولكن فقط أولئك المسجلين عبر برنامج Google Play Beta لديهم إمكانية الوصول إليها.

ومع آخر تحديث، أصبحت ميزة حزم الملصقات المخصصة متاحة على واتساب لنظامي أندرويد وiOS، وهذا يُغني عن استخدام تطبيقات خارجية لإنشاء حزم ملصقات مخصصة.

وأعلنت منصة المراسلة الفورية عن إطلاق الميزة، وقالت: "يمكنك الآن إنشاء حزم الملصقات الخاصة بك ومشاركتها مباشرة في محادثاتك، حتى يتمكن أصدقاؤك وعائلتك من استخدام ملصقاتك المخصصة للتعبير عن أنفسهم"، وعلى واتساب يظهر الآن رمز قلم رصاص جديد في ورقة الملصقات بجوار خيارات GIF والصورة الرمزية والملصقات.

ولإنشاء مجموعة ملصقات مخصصة:

* افتح الملصقات.

* اضغط على أيقونة القلم الرصاص.

* حدد الملصقات التي ترغب في إضافتها.

* حدد خيار النقاط الثلاث في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

* اختر خيار إضافة إلى حزمة الملصقات.

يمكن للمستخدمين تحديد اسم المجلد، وستظهر الحزمة المخصصة إلى جانب الملصقات المحفوظة الأخرى على واتساب، وبينما يمكنهم إرسال ملصق واحد فقط للآخرين، يتوفر خيار آخر لإرسال حزمة الملصقات كاملةً دفعةً واحدة.

وقد أكد التقرير أن الميزة متاحة الآن على منصتي Android و iOS ، ومع ذلك يبدو أن الملصقات التي يُنشئها المستخدمون فقط هي التي يُمكن حفظها في حزم الملصقات المُخصصة ، ولا يُمكن حفظ الملصقات التي تُنشئها منصة المراسلة الفورية نفسها.