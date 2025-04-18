شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك يعترف: تيك توك السبب وراء تراجع نجاح فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاكمة ميتا لمكافحة الاحتكار، شهد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بأن نجاح تيك توك شكّل خطرًا على أعمال الشركة، قائلًا إن تطبيق الفيديو القصير كان "أولوية قصوى" وتهديدًا تنافسيًا "عاجلًا للغاية" عند إطلاقه عام 2018، وفقًا لبلومبرج.

تأتي هذه التقارير من أسبوع أول حافل بالشهادات في محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد "ميتا"،إذا نجح محامو اللجنة، فقد تُلزم المحاكمة ميتا بفصل إنستجرام أو واتساب كشركتين منفصلتين.

ومن الجدير بالذكر أن زوكربيرج أقر بأن وصول تيك توك قد أثر بشكل مباشر على ميتا، قائلًا إن شركته لاحظت أن "نموها تباطأ بشكل كبير" عندما أصبح تيك توك شائعًا.

كما قال إن التطبيق المملوك لشركة بايت دانس ظل محورًا لجهود ميتا التنافسية لعدة سنوات.

اشترت بايت دانس تطبيق Musical.ly عام 2017، ودمجته مع تيك توك في العام التالي.

في الوقت نفسه تقريبًا، توقفت ميتا (المعروفة آنذاك باسم فيسبوك) عن الإبلاغ عن أعداد مستخدمي فيسبوك في تقاريرها الفصلية، وانتقلت إلى مقياس جديد لـ"مجموعة التطبيقات" يشمل إنستجرام وواتساب.

صُمم هذا التغيير لإخفاء حقيقة أن تطبيق ميتا الرئيسي يشهد تباطؤًا في النمو.

كما أدلى زوكربيرج بتعليق آخر مثير للاهتمام خلال المحاكمة ردًا على سؤال حول "تأثيرات الشبكة" لمنصات التواصل الاجتماعي، فقد قال إنه لم يعد من المهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي الاستفادة من الروابط بين الأصدقاء والعائلة للنمو.

وقال زوكربيرج للمحكمة: "تعمل التطبيقات الآن بشكل أساسي كمحركات اكتشاف، حيث يمكن للمستخدم نقل هذا المحتوى إلى محركات المراسلة".

في الوقت نفسه، يحاول فيسبوك العودة إلى "جذوره الأصلية" من خلال العودة مرة أخرى إلى تأثيرات الشبكة، فقد أصدرت الشركة مؤخرًا ميزات جديدة مصممة لتسهيل التواصل مع الأصدقاء، بما في ذلك علامة تبويب "الأصدقاء" المُحدثة التي تُبرز طلبات الصداقة والنشاط. وفي يناير الماضي، أكد زوكربيرج المستثمرين أن "العودة إلى OG Facebook" كان هدفًا رئيسيًا لعام 2025.