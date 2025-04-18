شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسوم ترامب تقلب موازين تطبيقات الشراء الإلكترونية.. Taobao الخامس بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم تطبيق التسوق الصيني Taobao إلى DHgate ليصبح ضمن أفضل 5 تطبيقات على متجر التطبيقات الأمريكي.

وقد نجح تطبيق التجارة الإلكترونية الصيني DHgate في أن يصبح ثاني أفضل تطبيق مجاني لأجهزة iPhone في الولايات المتحدة، لكنه ليس الوحيد الذي يستفيد من رسوم الرئيس ترامب الجمركية على الواردات الأمريكية من الصين، فقد انضم تطبيق تسوق صيني آخر، وهو Taobao، إلى قائمة أفضل خمسة تطبيقات.

وقد بدأ المستهلكون الأمريكيون بالتوجه إلى هذه التطبيقات خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب ظهور العديد من مقاطع فيديو TikTok من مُصنّعين صينيين يشرحون كيف أن جزءًا كبيرًا من سوق السلع الفاخرة يتم إنتاجه في الصين.



وتزعم هذه المقاطع أن العديد من منتجات العلامات التجارية الفاخرة الرائدة - مثل الملابس وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات - مصنوعة في الصين، ثم تُشحن هذه المنتجات إلى موطن العلامة التجارية، مثل إيطاليا أو فرنسا، حيث تُعاد تعبئتها بعد وضع ملصق العلامة التجارية عليها، وفقًا لهذه المقاطع.

كما أشار منشئو محتوى تيك توك أمريكيون وصينيون آخرون إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية مثل DHGate وTaobao كوسيلة للشراء مباشرةً من الشركات المصنعة الصينية، متخليين عن هامش الربح الضخم الذي تفرضه العلامات التجارية الفاخرة.

ونظرًا لقلق المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار التطبيقات الشهيرة فقد سارعوا إلى تنزيل هذه البدائل.

وفي في أبريل، بلغ إجمالي عدد التنزيلات المقدرة لـ Taobao حوالي 185,000 تنزيل، بزيادة قدرها 514% عن 30,000 التي شهدها خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي، وفقًا لبيانات جديدة من شركة Appfigures، وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات التطبيقات.

وكما هو الحال مع DHgate، ارتفعت تنزيلات Taobao بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث زادت عمليات التثبيت بمقدار 5.7 ضعف بين الجمعة والسبت الماضيين، وفقًا للشركة.

ويوم السبت، دخل تطبيق تاوباو قائمة أفضل التطبيقات على متجر تطبيقات iOS (باستثناء الألعاب) محتلاً المركز 461، وبحلول يوم الأحد، كان في المركز 188، وبحلول يوم الخميس، وصل إلى المركز الخامس، ويعكس هذا التغيير في الترتيب نمو عمليات تثبيت التطبيق، بالإضافة إلى سرعته، وعوامل أخرى.