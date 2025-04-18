انت الان تتابع خبر لحماية نفسك.. احذف الرسالة النصية فورًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتعرض مستخدمو أجهزة "آيفون" و"أندرويد" في جميع أنحاء العالم لهجمات من شبكات منظمة من المجرمين الإلكترونيين. وتأتي هذه الهجمات عبر عدة وسائل، من بينها الرسائل النصية التي تطلب دفع بضعة دولارات مقابل طرد غير مُسلّم أو تسديد رسوم غير مدفوعة، إلا أنها في الحقيقة ستسرق تفاصيل بطاقتك الائتمانية وكلمات مرورك وحتى هويتك.

نص خطير

وتُذكّرنا الموجة الأخيرة من عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة بشدة بأن الأجهزة والتطبيقات غالبًا ما تكون غير محمية ضد المهاجمين، وتظهر الاستثمار المستمر من قِبل مجرمي الإنترنت في استهداف مستخدمي الهاتف المحمول.

ويتضمن كل نص خطير إغراءً مثل رسوم غير مدفوعة مع رابط. وسيتظاهر النص بأنه من علامة تجارية أو وكالة حكومية، وسيتم تصميم الرابط ليتناسب مع الإغراء الذي غالبًا ما يكون رابطًا طويلًا يحتوي على الكلمات الصحيحة.

علامة تحذيرية

حتى لو بدا النص نفسه معقولًا، فإن الرابط يُعدّ علامة تحذيرية لأنه عادةً ما يستخدم نطاقًا لا يتطابق مع النطاق الأساسي الذي تستخدمه العلامة التجارية أو الوكالة الحكومية.

ولتجاوز هذه المشكلة، يستخدم المهاجمون خدعة لإخفاء النطاق بالكامل داخل رابط ضار. وتتمثل الخدعة باستخدام نطاق "com-track"، وهو مصطلح جديد يضعه المهاجم بعد عنوان "URL" الشرعي. لذلك إذا رأيتَ كلمات "com-track" في رابط، فاحذف النص فورًا لأنها عملية احتيال.

ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يجب أن تخاطر بالنقر على الروابط في الرسائل النصية. فقد أصبحت هذه الحيل مُستشرية بسرعة، والطريقة الأكثر احتمالًا لخداعك وسرقة بياناتك.

