شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة أمان شبيهة بآيفون لهواتف أندرويد: ماذا تعنى للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل هذا الشهر لتقديم تحديث أمني جديد لهواتف أندرويد، يمنحها طبقة حماية إضافية تشبه ما توفره أجهزة آيفون في حال فقدان الهاتف، كثير من المستخدمين يشعرون بالقلق من وصول الغرباء إلى بياناتهم الشخصية أو حساباتهم البنكية بعد سرقة الهاتف، لكن التحديث الجديد يهدف لتقليل هذا الخطر من خلال ميزة "إعادة التشغيل التلقائي" التي تفعل نفسها تلقائياً إذا لم يتم فتح قفل الهاتف لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

في حالات السرقة، غالباً ما يحاول اللصوص إيقاف تشغيل الهاتف أو إعادة تشغيله لتفادي تتبعه، ومع انتشار استخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه كوسائل حماية بيومترية، يصعب على المتسللين تجاوز هذه الحواجز بسهولة.

لذلك، إذا رصدت جوجل أن الهاتف ظل مقفولاً لمدة 72 ساعة متواصلة، ستقوم الميزة الجديدة بإعادة تشغيل الهاتف تلقائياً، وبعد إعادة التشغيل، يتم قفل الجهاز وتشفير البيانات بالكامل، ما يمنع محاولات فتحه باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه، ويجعل الوصول إلى المحتوى مستحيلاً تقريباً دون كلمة المرور الأصلية.

والميزة الجديدة من جوجل تشبه أداة "إعادة التشغيل بسبب الخمول" التي طرحتها آبل في تحديث iOS 18.1 العام الماضي، والتي تُعيد تشغيل هواتف آيفون بعد فترة من عدم الاستخدام لحماية بيانات المستخدم.

رغم أهمية الأداة، إلا أن جوجل تؤكد أنها ميزة اختيارية، ويمكن للمستخدمين تعطيلها من إعدادات الهاتف إن لم يرغبوا بتفعيلها.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستوسع نطاق الميزة لاحقاً لتشمل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد أيضاً.