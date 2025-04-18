شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أنظمة الذكاء الاصطناعى o3 وo4-mini من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يومين فقط من الكشف عن نموذج GPT-4.1، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذجين جديدين هما o3 وo4-mini، في خطوة توسّع بها الشركة من قدراتها في مجالات مثل البرمجة والرياضيات والعلوم الدقيقة، ووصفت الشركة النموذج o3 بأنه “الأقوى على الإطلاق في الاستدلال المنطقي”، بينما يأتي o4-mini كخيار ميسور التكلفة يقدّم نتائج مبهرة في نفس المجالات.

ويتميّز النموذجان بقدرتهما الجديدة على استخدام جميع أدوات ChatGPT في وقت واحد، مثل التصفح، تحليل الصور، تفسير الأكواد، وتوليد الرسوم، ما يجعل التعامل مع المشكلات المعقدة متعددة الخطوات أكثر دقة وسلاسة من أي وقت مضى.

تحليل الصور والتفكير المنطقي في آنٍ واحد

تقول الشركة إن o3 وo4-mini تمكّنا من دمج الفهم البصري العميق مع التفكير المنطقي، إذ يمكن للمستخدمين الآن رفع مخططات يدوية، ملاحظات من السبورة، أو رسومات غير واضحة، وسيتمكن النموذج من فهم المحتوى وتحليله واتخاذ خطوات لحله. هذه القدرات تفتح آفاقًا جديدة في ميادين التصميم والبحث والتعليم والتطوير البرمجي.

قفزة في الأداء والتكامل

ووصفت OpenAI هذه القفزة بأنها “معيار جديد للذكاء والاستخدام الحقيقي”، إذ يجمع النموذجان بين قوة الاستنتاج والمنطق، وسرعة الوصول إلى الأدوات، ما ينعكس على أدائهما في اختبارات أكاديمية ومهام واقعية.

كما أطلقت الشركة أداة جديدة للمطورين تُدعى Codex CLI، وهي واجهة أوامر تتيح للمبرمجين ربط النماذج الجديدة مباشرةً بكوداتهم على أجهزتهم المحلية. وتدعم الأداة الجديدة النموذجين o3 وo4-mini فورًا، مع دعم GPT-4.1 قريبًا.

لماذا تم إطلاق o3 بشكل مستقل؟

من اللافت أن نموذج o3 لم يكن ضمن الخطط الأصلية للإصدار المستقل. ففي فبراير الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بأن o3 لن يُطلق كمنتج منفصل. لكن في مطلع أبريل، نشر ألتمان تغريدة قال فيها:

“السبب الأكثر حماسًا هو أننا سنتمكن من جعل GPT-5 أفضل بكثير مما كنا نتوقع.”

كما أشار إلى صعوبة دمج كل شيء بسلاسة، مما استدعى تأجيل خطة تبسيط المنتجات مؤقتًا.

النموذجان o3 وo4-mini متاحان الآن لمستخدمي خطط ChatGPT Plus وPro وTeam، بينما يتم التحضير لإطلاق نسخة أكثر تقدمًا تُدعى o3-pro قريبًا لمشتركي Pro فقط.