شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يضيف ميزة Footnotes ملاحظات المجتمع على مقاطع الفيديو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتبنى تيك توك نهجًا يعتمد على المصادر الجماعية للتحقق من الحقائق، رغم أنها لا تزال تنتظر اتفاقًا يضمن مستقبلها في الولايات المتحدة، وتُضيف الخدمة ميزة Footnotes فوت نوتس، وهي ميزة شبيهة بملاحظات المجتمع، تتيح للمساهمين إضافة "سياق إضافي" إلى مقاطع الفيديو على المنصة.

وكتب آدم بريسر، رئيس العمليات والثقة والسلامة في تيك توك، في منشور على مدونته: "تُتيح فوت نوتس فرصة جديدة للناس لمشاركة خبراتهم وإضافة سياق إضافي إلى النقاش باستخدام نهج قائم على الإجماع"

التحديث، الذي يبدو أنه كان على خارطة طريق الشركة منذ العام الماضي، يجعل تيك توك أحدث منصة تضيف نسخة من الملاحظات الجماعية التي روّجت لها X ، ومع ذلك، بخلاف Meta، التي بدأت مؤخرًا بنشر ملاحظات المجتمع على تطبيقاتها، فإن تحديث TikTok لا يأتي بتغيير في سياسات الإشراف أو شراكات التحقق من الحقائق.

وبدلاً من ذلك، تصف الشركة التغيير بأنه وسيلة للمستخدمين "لإضافة تفاصيل مفيدة قد تكون مفقودة ، ولن تؤثر فوت نوتس على الترتيب الخوارزمي للفيديو أو قدرته على الظهور على صفحة "لك".

ويقول بريسر، إن الشركة ستستخدم "نظام تصنيف قائم على الجسر مصمم لإيجاد توافق بين الأشخاص الذين عادةً ما يكون لديهم آراء مختلفة، مستوحى من النظام مفتوح المصدر الذي تستخدمه المنصات الأخرى".

ومن الواضح أن هذا يشير إلى X، الذي أنشأ نظام تصنيف يتطلب من المساهمين تقييم ملاحظات بعضهم البعض قبل أن تصبح مرئية للعامة، وقد اعتمدت Meta خوارزمية ملاحظات المجتمع الخاصة بـ X لتطبيقاتها الخاصة، ولكن في حين أن نهج TikTok قد يكون مستوحى من X، فإن الشركة تخطط لاستخدام خوارزميتها الخاصة لـ Footnotes.

ولم يتضح بعد شكل فوت نوتس على تيك توك أو مدى بروزها ، وكما هو الحال مع ملاحظات المجتمع على X، يُشترط على الميزة الاستشهاد بمصدر، سواء كان فيديو تيك توك آخر أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.

وتبدأ الشركة تجربتها بالسماح للمستخدمين في الولايات المتحدة بالتسجيل ليصبحوا مساهمين. ويجب أن يكون المساهمون في الميزة الجديدة في سن 18 عامًا أو أكبر، وأن يكون لديهم حساب عمره 6 أشهر على الأقل، وألا يكون لديهم سجل حديث لانتهاك إرشادات المجتمع ، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتمكن المساهمون من البدء في كتابة ملاحظات وتقييم ملاحظات من الآخرين ، سيستغرق الأمر بضعة أشهر قبل ظهور أي ميزات علنًا في الولايات المتحدة، و لم تُشر الشركة إلى موعد إطلاقها عالميًا.

يأتي هذا التغيير في وقت لا يزال فيه مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير مؤكد إلى حد ما، و منح الرئيس دونالد ترامب الشركة مؤخرًا تمديدًا آخر لمدة 75 يومًا لإبرام صفقة تسمح لها بالبقاء في الولايات المتحدة ، وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يفضل صفقة تشمل المستثمرين الأميركيين الحاليين في تيك توك، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين على المفاوضات.