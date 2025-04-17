تكنولوجيا: تأكيد حجم بطارية هاتف vivo T4 وسرعة شحنه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت فيفو هاتف T4X الشهر الماضي، ومن المقرر أن تكشف عن T4 في 22 أبريل. على الرغم من أن فيفو لم تكشف عن جميع مواصفات T4 بعد، إلا أنها أعلنت أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير، مع سمك 7.89 مم.

ويُلاحظ أن هذا هو سمك إصدار Emerald Blaze من T4، ومن المحتمل أن يكون لنماذج الألوان الأخرى سمك مختلف.

وأعلنت فيفو أيضًا أن T4 سيستخدم مواد Bluevolt لأنود البطارية، بالإضافة إلى الجيل الثالث من تقنيات البطاريات المتقدمة في الصناعة. هذا سيعزز كثافة الطاقة بنسبة 15.7% مقارنة مع الجيل السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت العلامة التجارية أن T4 سيدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، مع تزويد الطاقة المباشرة لضمان عملية شحن فعالة وتقليل تراكم الحرارة.

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