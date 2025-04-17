تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن تفاصيل طرح واجهة One UI 7.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجه طرح One UI 7 من سامسونج العديد من المشاكل، حيث أوقفت الشركة التحديث في كوريا الجنوبية وأوروبا وبعض المناطق الأخرى بسبب وجود أخطاء.

والآن، قامت سامسونج الهند بمشاركة خارطة الطريق المعدلة للتحديث المحلي عبر تطبيق Samsung Members، والتي تغطي الفترة من أبريل إلى يوليو 2025.

ستكون سلسلة Galaxy S24 أول من يحصل على تحديث Android 15، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold6 وZ Flip6. في شهر مايو، سيتم تحديث سلسلة Galaxy S23 وS22 وS21، وGalaxy Z Fold 3 وZ Flip 3، إلى جانب العديد من أجهزة Samsung foldables. كما سيصل التحديث إلى Galaxy Tab S10 وTab S9 وTab S8 في نفس الشهر.

وفي يونيو، ستتلقى العديد من أجهزة Galaxy A وM وF، بالإضافة إلى Tab S9 FE وXCover 7. أما في يوليو، ستكون سلسلة Galaxy Tab A9 هي آخر الأجهزة التي تتلقى التحديث.

جدول طرح One UI 7.0:

أبريل 2025:

Galaxy S24 وS24+ وS24 Ultra وS24 FE

Galaxy Z Fold6 وZ Flip6

Galaxy Tab S10+ وTab S10 Ultra

مايو 2025:

Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra وS23 FE

Galaxy S22 وS22+ وS22 Ultra

Galaxy S21 وS21+ وS21 Ultra

Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 وZ Fold4 وZ Flip4 وZ Fold3 وZ Flip3

Galaxy Tab S9 وTab S9+ وTab S9 Ultra وTab S8 وTab S8+ وTab S8 Ultra

يونيو 2025:

Galaxy A16 5G وA35 وA55 وA34 وA54 وA25 وA05s وA15 وA73 5G وA14 وA14 5G وA33 5G وA53 5G وA06

Galaxy M16 وM35 وM55 وM55s وM15 وM05 وM34 5G وM14 وM14 5G وM33 وM53

Galaxy F16 وF15 وF55 وF05 وF34 وF54 وF14 وF14 5G

Galaxy Tab S9 FE وTab S9 FE+

يوليو 2025:

Galaxy Tab A9 وTab A9+

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