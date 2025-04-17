تكنولوجيا: شائعات تفيد بأن هاتف OnePlus 13s قادم هذا الربع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عند إطلاق OnePlus 13T في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون النموذج الثالث في سلسلة OnePlus 13، حيث ينضم إلى OnePlus 13 وOnePlus 13R.

ومع ذلك، يبدو أن OnePlus تخطط لإضافة نموذج رابع إلى السلسلة، والذي يُزعم أنه سيكون OnePlus 13s، ويُتوقع أن يتم إطلاقه قريبًا.

تم الإبلاغ عن هذه المعلومات لأول مرة من قبل SmartPrix، حيث يُقال إن OnePlus 13s سيظهر لأول مرة في الهند في أواخر الربع الثاني من هذا العام، قبل أن يتم إطلاقه عالميًا.

ووفقًا لمصادر صناعة مجهولة، يُشاع أن OnePlus 13s سيأتي بشاشة AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. على الرغم من عدم الكشف عن حجم الشاشة بعد، يُتوقع أن يتضمن الهاتف ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع.

من ناحية الأداء، يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من Snapdragon 8 Series، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

ورغم أنه لم يتم تأكيد ذلك بعد، من المحتمل أن يفتقر الهاتف إلى فتحة بطاقة microSD لتوسيع الذاكرة. فيما يتعلق بالكاميرا، يُشاع أن OnePlus 13s سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وثلاث كاميرات خلفية مجهولة المواصفات، ولكن من المتوقع أن تأتي مع مستشعرات من Sony، وقد تحتوي إحداها على عدسة تليفوتوغرافية.

بالنسبة للبطارية، يُشاع أن OnePlus 13s سيأتي بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع 80 واط والشحن اللاسلكي السريع 50 واط.

تشمل المميزات الأخرى التي تم تسريبها تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء، مع واجهة OxygenOS 15 بناءً على Android 15، بالإضافة إلى توافر الهاتف بلونين هما الأسود والأبيض.

من المتوقع أن يكون سعر OnePlus 13s حوالي 55,000 روبية هندية (حوالي 643 دولارًا أمريكيًا / 565 يورو)، مما يجعله أغلى من OnePlus 13R وأرخص من OnePlus 13.

ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود دليل قوي على وجود OnePlus 13s حتى الآن، يُنصح بأخذ هذه المعلومات مع قليل من الحذر.

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