تكنولوجيا: مراجعة بطاقة ASUS TUF Gaming RTX 5060 Ti OC (نسخة 16GB)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ASUS قدّمت إصدارها الفخم من بطاقة الرسومات الجديدة RTX 5060 Ti، والمبنية على معمارية Blackwell من NVIDIA. البطاقة تستهدف جمهور اللاعبين بدقة 1080p وأداء قوي على 1440p، مع تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل DLSS 4 وMulti Frame Generation.

أبرز المزايا التصميمية

• تصميم TUF Gaming الجديد بهيكل خارجي من الألمنيوم مفتوح للتهوية (Vented Exoskeleton).

• مروحة Axial-Tech بثلاث مراوح ومحامل كروية مزدوجة.

• نظام تبريد مزدوج البيوس (P-BIOS للأداء، Q-BIOS للهدوء).

• منفذ طاقة حديث 16-pin (12V-2×6) مع محوّل مرفق.

• تبريد قوي وهادئ حتى تحت الضغط.

المواصفات التقنية

المواصفة التفاصيل

المعالج الرسومي (GPU) NVIDIA GB206 (معمارية Blackwell)

عدد الأنوية CUDA 4608

أنوية Tensor 144

أنوية RT (تتبع الأشعة) 36

الذاكرة 16GB GDDR7 بسرعة 28 Gbps

واجهة الذاكرة 128-bit

سعة ذاكرة الكاش L2 32MB

عدد ROPs 48

التردد الأساسي 2572 MHz (مرجعي)، 2662 MHz (OC)

الطاقة الإجمالية (TGP) 180 واط

منافذ الطاقة 16-pin (مع محوّل 2x 8-pin مضمن)

السعر الرسمي $600 (أعلى من MSRP البالغ $425)

أبرز التقنيات الجديدة

• DLSS 4: نماذج ذكاء اصطناعي محسّنة بجودة صورة أعلى، خاصة مع تتبع الأشعة.

• Multi Frame Generation: توليد حتى 3 إطارات إضافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لرفع معدل الإطارات بشكل كبير.

• Neural Rendering: معالجة نماذج AI داخل اللعبة في الوقت الحقيقي لدمجها مع الرسوم ثلاثية الأبعاد.

• AI Management Processor (AMP): معالج مخصص على الشريحة لإدارة العمليات الذكية.