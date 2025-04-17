شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" يرتفع مع تفاؤل الأسواق بمحادثات ترامب التجارية وتصريحات باول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة بتكوين مع تزايد آمال الأسواق في أن يتفاوض الرئيس دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين، بينما كانت الأسواق تقيّم تعليقات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.6% لتصل إلى 84,699.0 دولار بعد أن تراجعت إلى ما يقارب 83,000 دولار أمس الأربعاء؛ بحسب موقع (كوين ديسك) الأمريكي اليوم الخميس.

وحققت بتكوين مكاسب مع تفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع بوادر مفاوضات محتملة حول الرسوم الجمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، من ضمنهم اليابان والصين.

وقال الرئيس ترامب، إن "تقدمًا كبيرًا" تم إحرازه بعد اجتماع مع وفد تجاري ياباني في واشنطن يوم الأربعاء، حيث بدأت الدولتان محادثات تهدف إلى حل التوترات الناتجة عن موجة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتُعد هذه المحادثات بداية مفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاق تجاري ثنائي، وسط تصاعد القلق من الآثار الاقتصادية المترتبة على الرسوم الامريكية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير نشرته بلومبرج أن الصين منفتحة على بدء محادثات تجارية مع إدارة ترامب، لكنها تطالب البيت الأبيض بإظهار قدر أكبر من الاحترام.

واعتبر المستثمرون هذه التطورات مؤشرات على إمكانية تقليل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وهو ما يدفع في العادة إلى زيادة الاهتمام بالأصول البديلة مثل البيتكوين.

وقفزت العملات الرقمية البديلة اليوم الخميس، متتبعة مكاسب بتكوين وارتفعت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، الإيثريوم، بنسبة 2.8% إلى 1,608.20 دولار.

أما ثالث أكبر عملة، اكس ار بي (XRP)، فحققت مكاسب بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.0991 دولار؛ وسجلت سولانا قفزة بنسبة 8%، بينما ارتفعت كاردانو بنسبة 3.3%، وأضافت بوليجون 1% ومن بين عملات الميم، قفزت دوجكوين بنسبة 3%.