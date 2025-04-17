شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق واتساب يتعاون مع نجوم الفن والنادى الأهلى لإطلاق حزم ملصقات حصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تطبيق واتساب عن تعاونه الحصري مع عدد من أشهر نجوم الفن في مصر، بالإضافة إلى النادي الأهلي الرياضي العريق، لإطلاق مجموعات ملصقات فريدة من نوعها تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بطريقة مرحة ومميزة.

وقد تم تصميم هذه الملصقات بالتعاون مع المبدعين أنفسهم، وستكون متاحة حصريًا عبر قنواتهم الرسمية على واتساب.

وكانت واتساب قد أعلنت أمس عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات الملصقات الخاصة بهم داخل التطبيق مباشرةً دون الحاجة لمغادرته، وبفضل هذه الخطوة الجديدة، سيتمكن عشاق الفن والرياضة من إثراء محادثاتهم اليومية بملصقات مستوحاة من لحظات شهيرة وتعبيرات محبوبة لنجومهم المفضلين.



لاعب الأهلى

تتيح هذه الملصقات للمستخدمين طريقة ممتعة وبروح مصرية خالصة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، سواء كانت جملة شهيرة من مشهد كوميدي معروف، أو لقطة احتفال بهدف تاريخي.



ملصق الحضري

وتتضمن القائمة نخبة من أبرز نجوم الساحة الفنية في مصر، والذين يستخدمون قنواتهم الرسمية على واتساب للتواصل المباشر مع متابعيهم:

أحمد حلمي أيقونة الكوميديا وصاحب الأدوار السينمائية الشهيرة.

محمد هنيدي الذي يضيف حسّه الفكاهي المميز إلى واتساب.

منى زكي، ياسمين عبد العزيز، ودنيا سمير غانم، نجمات أثرن في أجيال متعاقبة بمسيراتهن الفنية الناجحة.



ملصق كأس كرة القدم

كذلك انضم كلٌ من طه الدسوقي، أسماء جلال، إيمي سمير غانم، ومنصة البث WATCH IT إلى هذه الخاصية المرحة مع ملصقات تعكس أهم اللحظات الشهيرة التي يعرفها كل المستخدمين، والتي باتت جزءاً من الثقافة العصرية.

وقال أحمد حلمي، المتعاون مع واتساب في إحدى حزم الملصقات الحصرية، "دائماً ما أبحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع جمهوري، وملصقات واتساب هي أداة تواصل رائعة، أنا متحمس لأن يكتشف الناس مجموعة رائعة من التعبيرات اللطيفة، بما في ذلك بعض تعبيراتي الشهيرة، وأن يمنحوا الابتسامة لأصدقائهم وعائلاتهم. أنا عن نفسي سوف أستخدم الكثير من ملصقات حلمي!".



ملصقات الأهلى

ومن أبرز الإضافات الجديدة تأتي حزمة الملصقات الحصرية من النادي الأهلي، أكثر أندية المنطقة تتويجًا بالألقاب. تضم الحزمة مجموعة من أبرز نجوم الفريق، وهتافات الجماهير، وأشهر لحظات النادي في تاريخه، بالإضافة إلى تعبيرات خاصة بيوم المباراة وكلها ملصقات مثالية للاحتفال بالانتصارات ومشاركة روح الفريق.



ملصقات واتساب

ومن جانبه، قال جمال جبر، مدير الإدارة الإعلامية للنادي الأهلي: "يعد مشجعونا من بين أكثر المشجعين شغفاً في العالم، والآن يمكنهم إظهار هذا الشغف في محادثاتهم، سواء كان ذلك عبر ملصقٍ للاحتفال بهدف الفوز بالمباراة، أو تعبير شهير لمديرنا الفني. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التعاون مع واتساب".



تأتي هذه الملصقات ضمن التزام واتساب المستمر بتقديم تحديثات تضيف طابعًا مرحًا وإبداعيًا للمحادثات، كما يمكن للمستخدمين الآن ابتكار ومشاركة حزم الملصقات الخاصة بهم، بما يمنح مساحة أكبر للتعبير الإبداعي سواء للجماهير أو لصنّاع المحتوى.



