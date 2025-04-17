شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقلل إنبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنحو 60% والان مع تفاصيل الخبر

أظهر أحدث تقرير بيئي لشركة أبل أن الشركة تحقق تقدمًا ثابتًا نحو تحقيق أهدافها المناخية، وانخفض تلوثها المُسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار800 ألف طن مترى العام الماضي مقارنةً بعام 2023.

وبالنظر إلى العقد الماضي، تقول شركة آبل إن انبعاثاتها العالمية من غازات الاحتباس الحراري انخفضت بأكثر من 60% وهذا ليس بالأمر الهين، خاصةً الآن مع ارتفاع انبعاثات شركات التكنولوجيا الأخرى نتيجةً لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي .

وتقول شركة أبل إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية انخفضت بنسبة تزيد عن 60% ، ويُعدّ توفير الطاقة المتجددة، وتصميم منتجات أكثر استدامة، وحثّ مورديها على اتباع نهج مماثل، ركائز أساسية لخطط آبل المناخية.

وتُشير الشركة إلى أن مورديها تجنّبوا انبعاثات ما يقارب 24 مليون طن متري من غازات الاحتباس الحراري العام الماضي من خلال شراء الطاقة المتجددة وتحقيق مكاسب في كفاءة الطاقة.

بالإضافة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري، تواجه شركة آبل انبعاثات غازات الدفيئة المفلورة شديدة الفعالية (F-GHGs) الناتجة عن تصنيع أشباه الموصلات والشاشات المسطحة.

وتؤكد الشركة أن جميع موردي شاشاتها المباشرين قد التزموا بخفض ما لا يقل عن 90% من غازات الدفيئة المفلورة من المنشآت المستخدمة في تصنيع منتجات آبل ، وقد التزم ستة وعشرون موردًا مباشرًا لأشباه الموصلات لشركة آبل بنفس الالتزام، على الرغم من أن آبل لم توضح حجم هذه النسبة من إجمالى سلسلة توريدها لرقائق الكمبيوتر.

واستخدمت الشركة أيضًا المزيد من المواد المُعاد تدويرها العام الماضي، بما يصل إلى ما يقرب من ربع المواد التي شحنتها في منتجاتها ، وفي عام 2024 جاء أكثر من 80% من العناصر الأرضية النادرة المُشحنة في منتجات Apple والمستخدمة بشكل رئيسي في مغناطيسات الهواتف والأجهزة الأخرى من مصادر مُعاد تدويرها، مقارنةً بنسبة 75% في العام السابق.

وذكرت Apple أن حوالى 71% من الألومنيوم، و53% من الليثيوم، و40% من الذهب، و76% من الكوبالت في منتجاتها جاء من مصادر مُعاد تدويرها العام الماضي ، وحتى 16 مايو تُقدم الشركة خصمًا بنسبة 10% على الملحقات للعملاء الذين يُحضرون منتجات مُؤهلة إلى أحد متاجرها لإعادة التدوير.

وستظل شركة آبل تُنتج 15.3 مليون طن متري من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2024، وهو ما يُعادل تقريبًا التلوث الناتج عن 40 محطة طاقة تعمل بالغاز على مدار عام ، وتعتبر الشركة عام 2015 عامها المرجعي لقياس التقدم، حيث أنتجت 38.4 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

بحلول عام 2030، تريد شركة أبل خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% مقارنة بعام 2015 ، وتهدف إلى القضاء على 90% من هذا التلوث بحلول عام 2050، وهو ما يتماشى تقريبًا مع ما وجده الباحثون أنه ضروري لتحقيق هدف اتفاقية باريس لوقف تغير المناخ.