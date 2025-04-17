تكنولوجيا: AMD Ryzen Z2 يتوقع أن يكون جزءًا من عائلة Van Gogh القوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت AMD ثلاث شرائح من سلسلة Ryzen Z خلال فعاليات CES 2025: Ryzen Z2 Go، Ryzen Z2، وRyzen Z2 Extreme. من بين هذه الشرائح، تم إطلاق Ryzen Z2 Go فقط، بينما يُتوقع أن تظهر الشرائح الأخرى لاحقًا هذا العام.

ومع ذلك، كشف تسريب سابق عن وجود شريحتي Ryzen Z2 A و Ryzen AI Z2 Extreme، والتسريب الجديد يسلط الضوء على Ryzen Z2 A بشكل خاص.

وفقًا لما ذكره المسرب X Leaker @Anhphuh، الذي كان أول من كشف عن Ryzen Z2 A، فإن هذه الشريحة ستعتمد على الهندسة المعمارية AMD التي تشغل Steam Deck، وهي تتضمن مكونات من Zen 2 وRDNA 2. بمعنى آخر، وحدة المعالجة المركزية في Ryzen Z2 A أقدم من Ryzen Z2 Go، مما يعني أنها شريحة أقل قوة.

ومع ذلك، فإن معظم المعلومات حول سلسلة Ryzen Z2 كانت حتى الآن مجرد تكهنات، لأن كل من Ryzen Z2 (Hawk Point) و Ryzen Z2 Extreme (Strix Point) لم يتم إطلاقهما بعد. الصمت الذي تلتزم به AMD في هذا الصدد لم يساعد في توضيح الأمور.

رغم ذلك، من المتوقع أن يساعد Ryzen Z2 A في تقليل حاجز الدخول إلى الأجهزة المحمولة، حيث ستكون هذه الشريحة القديمة أكثر تكلفة معقولة من الإصدارات الأحدث، مما يسمح لمصنعي المعدات الأصلية بتمرير المدخرات للمستخدمين النهائيين.

المصدر