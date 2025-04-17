تكنولوجيا: هاتف CMF Phone 2 Pro من Nothing يشغل ألعاب الباتل رويال بـ120FPS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Nothing بالأمس أن هاتف CMF Phone 2 Pro سيأتي بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC. وقد أظهرت تسريبات Geekbench أنه مشابه تمامًا للمعالج الموجود في CMF Phone 1. لكن يبدو أن الواقع مختلف، حسب مواد ترويجية جديدة.

فعبر صفحة مخصصة للهاتف على منصة التجارة الإلكترونية Flipkart في الهند، كشفت الشركة عن بعض المواصفات البارزة لـ CMF Phone 2 Pro. وفقًا لها، يقدم معالج Dimensity 7300 Pro أداءً أقوى بنسبة 10% في المعالجة المركزية، و5% في الرسوميات مقارنةً بالإصدار السابق.

من ناحية الأداء في الألعاب، أوضحت Nothing أن لعبة BGMI (وهي النسخة المحلية من PUBG Mobile) تعمل على الهاتف بسرعة 120 إطارًا في الثانية بثبات، مع الإشارة إلى أن الوصول لهذا المعدل قد يتطلب تقليل جودة الرسومات.

كما أشارت الشركة إلى أن شاشة CMF Phone 2 Pro ستدعم معدل استجابة للمس يصل إلى 1,000 هرتز، وهي ميزة قد تُحسن تجربة اللعب والتفاعل.

وذكرت أيضًا وجود تحسين بنسبة 53% في الشبكة، دون توضيح دقيق لما تعنيه هذه النسبة أو كيف تم قياسها، ما يترك المجال للمزيد من التوضيحات عند الإطلاق الرسمي يوم 28 أبريل.

أخيرًا، تُظهر الصور الترويجية في أسفل الصفحة تصميم الهاتف، والذي يبدو أنه يأتي بوحدتي كاميرا في الخلف.

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