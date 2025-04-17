تكنولوجيا: هديتك قبل الأخيرة من Epic Games لشهر إبريل 2025 أصبحت متاحة الآن لفترة محدودة عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقوم Epic Games Store اليوم بتحديث قائمة الألعاب المجانية المتاحة على الحاسب الشخصي والهواتف المحمولة، مع اختلاف ملحوظ في العروض المتوفرة على كل منصة.

فعلى سبيل المثال، استبدل المتجر الأسبوع الماضي لعبة Arcadegeddon بلعبتي Forgotten Realms Champions وRiver City Girls Cat Quest I على الحاسب الشخصي.

وفي المقابل، قدمت Epic Games لعبتي Bridge Constructor: The Walking Dead وForgotten Realms Champions على أجهزة Android وiOS.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الألعاب ستظل متاحة لإضافتها إلى مكتبة ألعابك في Epic Games حتى الساعة 16:00 بتوقيت UTC اليوم.

بعد انتهاء هذا العرض، سيتم تحديث واجهة المتجر لتعرض لعبة Botanicula على الحاسب الشخصي، وهي لعبة مغامرات من نوع “أشر وانقر” يمكن تشغيلها على معظم أجهزة الحاسب واللابتوب التي صدرت في السنوات الأخيرة. حصلت Botanicula على متوسط تقييم 82/100 على موقع Metacritic بناءً على 38 مراجعة من النقاد.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر Epic Games هذا الأسبوع مجموعة من العناصر الرقمية داخل لعبة Firestone Online Idle RPG بقيمة إجمالية تصل إلى 100 دولار. يُذكر أن اللعبة مجانية للعب، ويمكنك إضافة هذه العناصر إلى حسابك حتى تاريخ 24 أبريل.

تشمل هذه العناصر داخل اللعبة ما يلي:

زي حصري للبطل “بوريس” باسم The Legendary Hoplite

10 صناديق “شائعة” تحتوي كل منها على قطعة من معدات الأبطال

10 صناديق “خشبية” تحتوي على جواهر الأبطال

2 صورة رمزية لملف اللاعب

200 جوهرة

35 رمزًا لاستخدامها في “الحانة”

360 وحدة من “الغبار الغريب” لتدريب الأوصياء وتجارب اللعبة

5 صناديق “حديدية” تحتوي على جواهر غير شائعة

5 رموز “Prestige”

5 صناديق “غير شائعة” تحتوي على معدات غير شائعة

50 مخطوطة لتحسين الإحصائيات

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