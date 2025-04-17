شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حماية خصوصيتك بضغطة واحدة.. ما هى أداة "StopNCII" لمواجهة الابتزاز الرقمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى العصر الرقمى الحالى، أصبح الابتزاز الإلكتروني ظاهرة متفشية، خاصة فى ظل الاستخدام الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. العديد من الأشخاص، خاصة النساء والفتيات، أصبحوا ضحايا لممارسات الابتزاز التى تتضمن تهديدات بنشر صور أو مقاطع شخصية قد تؤدى إلى تدمير حياتهم الاجتماعية والمهنية.

وللتصدى لهذه الظاهرة المتزايدة، ظهرت أداة ذكية وفعّالة تحت اسم “StopNCII”، التى تتيح للمستخدمين حماية خصوصيتهم بشكل مبتكر دون الحاجة إلى تحميل الصور أو الفيديوهات الخاصة بهم على الإنترنت.

الابتزاز الرقمي: جريمة فى توسع مستمر

الابتزاز الرقمى أو ما يُعرف بالابتزاز الإلكترونى هو جريمة تتم غالبًا عبر الإنترنت، حيث يبدأ الجانى فى تهديد ضحيته بنشر صور أو مقاطع خاصة بها بهدف الحصول على مال أو مزيد من المواد الحساسة، وتُعتبر هذه الممارسات جريمة كبيرة فى العديد من البلدان، وقد أظهرت التقارير الدولية أن هذه الظاهرة فى تزايد مستمر، خاصة فى أوساط الفتيات والمراهقين، كما تشير هذه التقارير إلى أن المبتز غالبًا ما يستخدم التهديدات النفسية لتخويف الضحية واستغلال خوفها من الفضيحة.

أداة StopNCII: حماية بدون رفع الصور

تقدّم “StopNCII” حلًا ثوريًا لمكافحة الابتزاز الرقمى، هذه الأداة تم تطويرها فى إطار حملة عالمية أطلقتها منظمة Revenge Porn Helpline البريطانية بالتعاون مع شركة Meta (مالكة فيسبوك وإنستجرام).

وتكمن فكرة الأداة فى أنها لا تحتاج إلى رفع الصور أو الفيديوهات الخاصة بك على الإنترنت، بل تقوم بتحويلها إلى بصمة رقمية مشفّرة (Digital Hash) تُرسل إلى المنصات الاجتماعية الكبرى مثل فيسبوك، إنستجرام، تويتر، وتيك توك لمنع نشر المحتوى.

كيف تعمل الأداة؟

1. الدخول إلى الموقع الرسمى لـ “StopNCII”

2. الإجابة على تسعة أسئلة قصيرة توضح نوع البلاغ.

3. رفع النسخة الأصلية من الصورة أو الفيديو من جهازك (دون أن تخرج من جهازك أبدًا).

4. يقوم الموقع بتحويل الملف إلى بصمة رقمية ويرسلها مباشرة إلى المنصات المتعاونة.

5. تقوم هذه المنصات بحظر أى نسخة متطابقة للمحتوى ومنع إعادة نشره فى المستقبل.

مزايا الأداة

من أبرز ما يميز أداة StopNCII هو أنها توفر خصوصية كاملة للمستخدم، إذ لا تُشارك الصور أو تُخزن على الإنترنت. العملية تتم بسرعة شديدة، حيث يتم تقديم البلاغ فى أقل من دقيقة. كما أن الأداة تضمن مراقبة الإنترنت بشكل مستمر، مما يعنى أنها تمنع إعادة نشر أى محتوى تم حظره سابقًا، ولأنها مدعومة من شركات تكنولوجيا كبرى ومنظمات قانونية دولية، فإن الأداة توفر أيضًا دعمًا قانونيًا للمستخدمين.

من يمكنه استخدام الأداة؟

تستهدف الأداة كل من يتعرض للتهديدات الرقمية المتعلقة بصوره أو مقاطعه الشخصية. كما أنها مفيدة للنساء والفتيات اللاتى تعرضن لتسريب صورهن الخاصة أو تعرضن لخيانة رقمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد منها المراهقون الذين قد يكونون قد شاركوا صورًا خاصة فى فترات سابقة، ويتعرضون الآن للاستغلال، أى شخص يشعر بالقلق على خصوصيته الرقمية يمكنه استخدام هذه الأداة كوسيلة لحماية نفسه.

الابتزاز الإلكترونى جريمة يعاقب عليها القانون

يُعتبر الابتزاز الرقمى جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن للضحايا تقديم بلاغات رسمية إلى وحدات مكافحة جرائم الإنترنت، حيث تُعد الأدلة الرقمية، مثل الرسائل والصور والمحادثات، قانونية أمام النيابة العامة، لذا، من الضرورى أن يتحلى الضحايا بالشجاعة للتوجه إلى السلطات القانونية دون خوف من المجرم.

الخصوصية حق وليس رفاهية

يعد الصمت والتكتم عن قضايا الابتزاز الرقمى من الأسباب الرئيسية التى تمنح الجناة القوة للاستمرار فى جرائمهم، لكن مع أدوات الحماية الرقمية مثل “StopNCII”، أصبح بإمكان الضحايا حماية أنفسهم ودفع الابتزاز بعيدًا عن حياتهم الرقمية، إذا كانت الخصوصية حقًا للجميع، فإن الأمان الرقمى يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا الحق، باستخدام هذه الأداة، يمكن لأى شخص أن يتخذ خطوة قوية نحو حماية خصوصيته ومنع انتهاكها.