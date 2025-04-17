شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 Air قادم فى سبتمبر بتصميم أنحف وكاميرا واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإعادة تشكيل سلسلة هواتفها هذا العام بإطلاق طراز جديد كليًا تحت اسم iPhone 17 Air، وذلك ضمن سلسلة iPhone 17 المتوقع الإعلان عنها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل. وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيحل محل النسخة Plus التي ظهرت في السنوات السابقة، كما حدث سابقًا عندما استبدلت آبل النسخة Mini.

تهدف آبل من خلال iPhone 17 Air إلى تلبية رغبات فئة من المستخدمين الذين يبحثون عن تصميم مختلف، ومواصفات متوازنة، وتجربة استخدام سلسة دون الحاجة لاقتناء النسخ الأغلى من فئة Pro. وفيما يلي أبرز المزايا المتوقعة للجهاز الجديد:

تصميم نحيف للغاية يُميز الهاتف عن باقي السلسلة

من المتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بتصميم فائق النحافة، حيث تشير التقارير إلى أن سماكته لن تتجاوز 5.5 ملم، ليصبح أنحف هاتف تصنعه آبل على الإطلاق — أنحف من iPhone 6 الذي كان بسماكة 6.9 ملم. هذا التصميم سيجعل الهاتف خفيفًا وأنيقًا في اليد، إلا أن النحافة قد تعني بطارية أصغر نسبيًا.

كاميرا واحدة بشكل وتصميم جديد كليًا

على عكس الطرازات الأخرى من iPhone 17 التي يُتوقع أن تأتي بكاميرات متعددة، يُرجّح أن يحتوي iPhone 17 Air على كاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 48 ميغابكسل. وستكون الكاميرا مدمجة في شريط أفقي مميز يمنح الجهاز مظهرًا فريدًا ومختلفًا عن المعتاد. ورغم افتقاره لبعض ميزات الكاميرات الاحترافية، إلا أن الكاميرا ستفي بالغرض للتصوير اليومي.

شاشة كبيرة في جسم نحيف وسهل الحمل

رغم التصميم النحيف، سيحتوي الهاتف على شاشة كبيرة يتراوح قياسها بين 6.6 و6.7 بوصة، لتكون أكبر من النسخة القياسية وأصغر من نسخة Pro Max. ويبدو أن آبل تسعى إلى تقديم تجربة شاشة واسعة دون التنازل عن خفة الوزن وسهولة الاستخدام.

مودم 5G من تطوير آبل نفسه

من التحسينات التقنية المهمة، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعتمد على مودم 5G من تصميم آبل بدلاً من مودم كوالكوم. ويُتوقع أن يدعم المودم الجديد سرعات تحميل تصل إلى 4Gbps، مع احتمال غياب دعم mmWave. ويمثل هذا التغيير خطوة إضافية نحو تقليل اعتماد آبل على الموردين الخارجيين.

معالج A19 لأداء سريع وسعر مناسب

سيعمل الهاتف بمعالج A19 القياسي، والذي سيوفر أداء ممتازًا لمعظم الاستخدامات اليومية. وبينما تحصل الطرازات Pro على معالج A19 Pro الأقوى، فإن iPhone 17 Air سيكون خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة آيفون قوية وعصرية بتكلفة أقل.

ورغم أن آبل لم تصدر إعلانًا رسميًا بعد، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى أن iPhone 17 Air سيكون أحد أبرز مفاجآت الشركة لعام 2025، بتصميمه المختلف ومواصفاته المتوازنة.