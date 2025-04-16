شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة Veo 2 لتوليد الفيديو عبر Gemini Advanced والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة تجريبية محدودة استمرت أربعة أشهر، أعلنت جوجل عن بدء طرح نموذجها المتطور Veo 2 لتوليد الفيديوهات لمستخدمي خدمة Gemini Advanced، ما يتيح لهم إنشاء مقاطع فيديو بجودة 720p تصل مدتها إلى ثماني ثوانٍ.

وتوضح الشركة أن “كلما كانت الوصف أكثر دقة، زادت قدرتك على التحكم في مخرجات الفيديو”، في إشارة إلى أن قوة Veo 2 تكمن في استجابته للتفاصيل النصية.

حالياً، يقوم Veo 2 بإنشاء مقاطع الفيديو بصيغة 16:9 الأفقية، مما قد لا يكون الأمثل لمحتوى الشبكات الاجتماعية مثل TikTok أو Instagram، لكن جوجل أشارت إلى إمكانية مشاركة الفيديوهات مباشرة على TikTok وYouTube من خلال خيار المشاركة في Gemini، حيث تُحفظ الفيديوهات تلقائيًا بصيغة MP4.

وتؤكد جوجل أن الإصدار الثاني من Veo يتمتع بقدرة محسّنة على فهم فيزياء الواقع وحركة الإنسان، مما يجعله أكثر واقعية في توليد المشاهد مقارنة بالإصدار السابق.

لاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدم إلى الاشتراك في خطة One AI Premium من جوجل مقابل 20 دولارًا شهريًا. وبمجرد الانتهاء من طرح Veo 2 بالكامل، ستكون ميزة توليد الفيديو متاحة بجميع اللغات التي يدعمها Gemini على الويب والهاتف المحمول.

كما كشفت جوجل عن دمج Veo 2 داخل تطبيقها التجريبي Whisk من منصة Google Labs، والذي كان يتيح توليد الصور من النصوص والصور، والآن يمكن تحريك الصور وتحويلها إلى مقاطع فيديو باستخدام Veo 2.