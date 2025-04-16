شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب سعر أول هاتف آيفون قابل للطى من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر هاتف آيفون القابل للطي اهتمام الكثيرين، لأنه سيعد أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل، والمتوقع إصداره أواخر العام المقبل.

سعر أول آيفون قابل للطي

في السابق، توقع المحلل الموثوق مينج تشي كو أن يكون الجهاز هاتفًا باهظ الثمن، وقدّر كو سعره المتوقع بما يتراوح بين 2000 و2500 دولار أمريكي.

والآن، يُشارك مُسرب آخر، وهو Instant Digital، تقديرًا آخر، فمن المتوقع أن يتراوح سعر iPhone القابل للطي بين 2100 و2300 دولار أمريكي، وهذا قد يجعله أغلى بمقدار 200 أو 400 دولار أمريكي من منافسه الصيني.

في غضون ذلك، يبدأ سعر هاتف جوجل القابل للطي، جوجل بيكسل 9 برو فولد، من 1799 دولارًا أمريكيًا حاليًا، وتفيد التوقعات بأن آيفون القابل للطي قد يُزيل تمامًا ثنية الشاشة، وهي مشكلة صغيرة ولكنها ملحوظة في الأجهزة القابلة للطي بشكل عام.

ومن المتوقع أن يُطرح أول آيفون قابل للطي من آبل أواخر عام 2026، وقد تُصدر آبل أيضًا جهاز آيباد قابل للطي (والأرجح أن يُطرح الآيباد لاحقًا)، حيث يُقال إن آيفون سيكون قابلًا للطي على شكل كتاب، بشاشة قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة وشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة، وستتميز الشاشة الداخلية بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

حتى الآن، تشير مصادر متعددة إلى أننا سنرى الجهاز في عام 2026، و مع ذلك، قد لا تُنتج آبل كميات كبيرة منه في البداية، كما صرّح كو سابقًا بأنه قد يُطرح خليفة له في العام الذي يليه.

قد ينضم أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي المتعثر، ولديه إمكانات هائلة لتغيير مسار السوق لصالح الهواتف القابلة للطي.



ومن المتوقع أن يشهد السوق تراجعًا هذا العام، لكنه قد يشهد انتعاشًا في عام 2026.