شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا ضحية الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بخسائر قدرها 5.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد تمسك إدارة ترامب بفرض الرسوم الجمركية، الأمر الذى ألحق العديد من الخسائر بصناع التكنولوجيا العالمية، وكان أبرزهم شركة إنفيديا التي أعلنت أنها ستواجه تكاليف قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

وأكدت إنفيديا أن الصين سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها، مما يزيد الأزمة خاصة أن رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا كانت من أكثر القضايا الشائكة التي سعت الإدارة المريكية إلى فرض ضوابد عليها لمنع بيعها إلى الصين، حتى لا تسجل تفوقًا في هذا الشأن على وجه التحديد.

ونتيجة لتك الحرب الدائرة، تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وتعد رقائق إتش20، أكثر رقائق إنفيديا تطورا من المعروضة للبيع في الصين، وهي محورية في جهودها الرامية لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين.

وصرحت إنفيديا بأن الحكومة الأميركية تقيد مبيعات (إتش20) للصين نظرا لخطر استخدامها في حواسيب عملاقة، ورغم أن (إتش20) لديها قدرات حوسبة أقل من شرائح إنفيديا الأخرى، فإن قدرتها على الاتصال بشرائح الذاكرة وشرائح الحوسبة الأخرى بسرعات عالية لا تزال مرتفعة.