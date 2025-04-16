شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع اقتراب قفزة أسعار الأيفون.. كيف تحافظ على موبايلك القديم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل غموض مصير شركات التكنولوجيا من احتمالية تأثرها بالرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، و في ذروة هذه الرسوم، بدا أن شركة آبل قد تُضطر لدفع ضريبة استيراد بنسبة 145% على وحدات آيفون المُجمّعة فى الصين والمُشحونة جواً إلى الولايات المتحدة.

وقد واجهت آبل احتمال تحمل بعض أو كل هذه الضريبة الإضافية، وهو قرار قد يُعيق ازدهار آبل، أو يُجبر المستهلكين على دفع بعض أو كل الضريبة، مما يُقلل الطلب على المنتج في الولايات المتحدة، وهذا يعنى تعرض مُشتري آيفون المُحتملون في الولايات المتحدة لضربة موجعة الأسبوع الماضي من قِبَل الإدارة.

وقد واجه مُشتري آيفون المُحتملون في الولايات المتحدة ضربة موجعة الأسبوع الماضي عندما "أوقف" ترامب أولاً الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً باستثناء الصين التي فُرضت عليها رسوم جمركية أعلى.

وقد كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الرسوم الجمركية ستستثني بعض المنتجات التقنية، مثل الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، على سبيل المثال لا الحصر، وشمل ذلك رسومًا جمركية على هذه الأجهزة المشحونة إلى الولايات المتحدة من الصين، مما جعل شركة آبل، على ما يبدو، الرابح الأكبر.

وفي اليوم التالي، ألمح ترامب إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الأجهزة التقنية، بما في ذلك هاتف آيفون، بفضل رسوم جمركية على أشباه الموصلات يُفترض أن الفريق المالي للإدارة يعمل عليها.

ونتيجة لهذه التضارب في تصريحات ترامب، يحاول مستخدمو آيفون الحاليون التخطيط للاحتفاظ بهواتفهم الحالية لفترة أطول.

كيفية المحافظة على هواتف ايفون

من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها تدهور حالة البطارية داخل جهاز آيفون، حيث يمكنك قياس درجة حرارة بطارية آيفون بالذهاب إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية.

وفقًا لشركة آبل، يجب استبدال البطارية التي تقل قراءتها عن 80% من سعتها القصوى، ويبدأ سعر الاستبدال من 99 دولارًا لجهاز آيفون 15 برو ماكس؛ وأقدم جهاز لا تزال آبل تُجري صيانة لبطارية آيفون 6s. سيكلفك تغيير هذا المكون 69 دولارًا.



واستبدال بطارية جهاز iPhone الحالي هو إحدى الطرق لتحسين أداء جهازك القديم دون دفع رسوم جمركية باهظة لشراء هاتف جديد.

مع AppleCare+، يمكنك استبدال البطارية مجانًا، وتغيير الشاشة المتشققة (لأجهزة iPhone 15 و16) مقابل 29 دولارًا، وحتى استبدال جهاز iPhone مفقود أو مسروق.

ويمكن أن تكلفك AppleCare+ 13.99 دولارًا شهريًا، وهو سعر قد يكون أقل من سعر جهاز iPhone جديد مستورد من الصين بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة.

ومن المرجح أن تشهد زيادة في مبيعات أجهزة iPhone المستعملة، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار في هذا السوق أمر مرجح أيضًا، حيث سيقل عدد مالكي iPhone الذين سيسارعون إلى استبدال طرازهم القديم بهاتف iPhone جديد أعلى سعرًا.