شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير عالمى من جوجل.. دومين موحد لمحرك البحث واللوكيشن يحدد النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تغيير جذرى فى طريقة وصول المستخدمين إلى محرك البحث حول العالم، حيث بدأت فى إلغاء استخدام النطاقات المحلية مثل google. co.uk فى المملكة المتحدة، وgoogle. fr فى فرنسا، وgoogle. co.in فى الهند، لتصبح الوجهة الوحيدة لجميع المستخدمين عالميًا هى النطاق الرسمى google. com، بغض النظر عن الموقع الجغرافى للمستخدم.

هذا التغيير، الذى بدأ تنفيذه تدريجيًا، يهدف إلى تبسيط تجربة البحث وتوحيدها عالميًا، مع الإبقاء على نتائج البحث المحلية استنادًا إلى الموقع الفعلى للمستخدم.

يُذكر أن هذا التحديث لا يُعد جديدًا كليًا من حيث طريقة عرض النتائج، فمنذ عام 2017، كانت جوجل تعتمد بالفعل على الموقع الجغرافي الحقيقي لتقديم نتائج ذات صلة، حتى لو استخدم المستخدم نطاقًا من دولة أخرى، وعلى سبيل المثال إذا كنت في إيطاليا وتستخدم google. com، فستحصل على نتائج محلية تخص إيطاليا.

ومع بدء تطبيق هذا التغيير فإن كتابة نطاقات مثل google.ca أو google. com.au ستؤدي تلقائيًا إلى إعادة التوجيه إلى google.com، ورغم أن الوظيفة العامة لمحرك البحث لن تتأثر، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى إعادة ضبط تفضيلاتهم الشخصية، مثل اللغة أو الإعدادات الإقليمية، إذا كانوا قد قاموا بتخصيصها سابقًا.

وأكدت الشركة أن هذا التغيير لن يؤثر على التزاماتها القانونية أو المحتوى الخاضع للقوانين المحلية، بمعنى أن المستخدمين في اليابان مثلًا، سيظلون يرون محتوى محليًا يتعلق باليابان، حتى وإن استخدموا google. com بدلاً من google. co. jp.

وترى جوجل أن هذه الخطوة ستساهم في توحيد تجربة المستخدمين عالميًا، خاصةً في ظل نمو استخدام الهواتف الذكية وأدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقول الشركة إن اسم النطاق لم يعد بنفس الأهمية، لأن البيانات الجغرافية تؤدي الدور الأكبر في تقديم نتائج ذات صلة بالموقع.