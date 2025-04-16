شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات iPhone 17 و17 Pro Max قبل الإطلاق المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل مثيرة حول سلسلة هواتف iPhone 17 المرتقبة من شركة آبل، والتي يُتوقع إطلاقها فى سبتمبر 2025، وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا عن الموعد، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الإطلاق سيتم خلال أول أسبوعين من الشهر، على غرار السنوات السابقة.

من حيث الكاميرا، تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، ما يُعدّ تطورًا كبيرًا مقارنة بكاميرا iPhone 16 التي تبلغ دقتها 12 ميغابيكسل، ما يعد بتجربة صور سيلفي أكثر وضوحًا، أما الكاميرا الخلفية فستحتفظ بمستشعر 48 ميغابيكسل دون دعم تكبير بصري 5x، الذي سيظل حكرًا على طرازات Pro.

أما iPhone 17 Pro Max، فقد يكون أول هاتف من آبل يأتي بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابيكسل لكل منها: عدسة واسعة، وعدسة واسعة جدًا، وعدسة تليفوتو بتقنية Tetraprism. كما يُتوقع أن يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K لأول مرة في تاريخ أجهزة iPhone.

على صعيد البطارية، لم يتم تأكيد سعتها حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى زيادة محتملة بفضل حجم الشاشة الأكبر. وتشير تسريبات إلى أن آبل قد تقدم دعمًا لشحن سريع بقوة 35 واط، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة، لكنه لا يزال دون سرعة شحن بعض هواتف أندرويد.

من ناحية التصميم، سيحافظ iPhone 17 على ملامح iPhone 16، مثل منفذ USB-C وزر Action، في حين تشير التوقعات إلى أن iPhone 17 Pro Max سيحصل على شريط كاميرا جديد مستطيل الشكل يمتد على عرض الهاتف، ما يمنحه مظهرًا أكثر حداثة.

أما من حيث العرض، فسيرتفع حجم شاشة iPhone 17 إلى 6.3 بوصة بدلًا من 6.1، بينما سيستمر Pro Max بشاشة 6.9 بوصة. كما ستدعم كل الطرازات تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى طبقة مقاومة للانعكاسات لتحسين الرؤية في ضوء الشمس.

بالنسبة للمعالجات، ستعمل طرازات iPhone 17 Pro وPro Max بشريحة A19 Pro الجديدة، بينما سيعمل الطراز الأساسي بشريحة A19. ووفق التسريبات، ستأتي طرازات Pro Max بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، بينما يحصل iPhone 17 على 8 جيجابايت، كما قد تحصل الإصدارات العليا على نظام تبريد مبتكر بتقنية الغرف البخارية مع صفائح الجرافيت، إلى جانب تصنيف IP69 المقاوم للماء والغبار.