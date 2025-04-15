شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل هى الشركة الرائدة فى مبيعات الهواتف خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة Counterpoint، أن آبل تفوقت فى مبيعات الهواتف الذكية فى الربع الأول لأول مرة فى التاريخ.

وذكر التقرير أنه بتحليل شحنات الربع الأول، توصل إلى أن المنافس الصينى قد استحوذت على 20% من شحنات الهواتف الذكية فى الربع الأول عالميًا.



تقيس بيانات الشحنات عملية نقل أو نقل الأجهزة من موقع البائع (مثل المستودعات والمصانع) إلى موقع المشتري.



على عكس البيع، لا يُدر شحن الهاتف الذكى من مكان لآخر أى إيرادات للشركة المُصنّعة، لكن هذه المعلومات لا تزال مهمة لأنها تعكس عدد الهواتف التى تُغادر المصنع وتُوزّع فى قنوات التوزيع، كما إنها طريقة سريعة ودقيقة لتحديد حصة السوق وتُظهر المناطق التى تشهد طلبًا على جهاز مُعين.

وكشف التقرير، أن سوق الهواتف الذكية العالمى قد نما بأضعف هامش ربح، بناءً على زيادة بنسبة 1% فى شحنات الربع الأول عالميًا.



كما أظهرت هذه البيانات أن المنافس الصينى سلّم معظم الهواتف الذكية فى الربع الأول، واحتفظت بحصة سوقية بلغت 20% تُضاهى حصة الربع الأول من العام الماضى، وتضمن ربع الشركة إصدار سلسلتها الرائدة الجديدة لعام 2025.



جاءت شركة آبل مباشرة بعد منافسها الصينى بحصة سوقية بلغت 18% فى الربع الأول فى فبراير، وقد أصدرت آبل أحدث هواتف آيفون منخفضة السعر، آيفون 16e لم يقتصر تكملة آيفون SE (الجيل الثالث) على تغيير اسم السلسلة فحسب، بل حدّث أيضًا تصميم الهاتف كونه مبنيًا على آيفون 14.

استُبدل ماسح بصمة الإصبع Touch ID بـ Face ID، وزُوّد آيفون 16e بمعالج تطبيقات A18 الحديث، وهو المعالج الذى يُشغّل هاتفى آيفون 16 وآيفون 16 بلس.