شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجعل iPadOS 19 الآيباد الخيار الأفضل لمستخدمي آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الكثيرون إصدار iOS 19 هذا العام بسبب التغييرات الكبيرة المتوقعة من آبل، لكن الأمر لا يقتصر على هواتف آيفون فقط، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن iPadOS 19 سيحصل أيضًا على تحديثات جوهرية قد تجعله يعمل بشكل يشبه نظام macOS الخاص بأجهزة ماك.

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج هذا الأسبوع، فإن آبل تُحضّر لتغييرات واسعة على مستوى أنظمتها، ولن يكون نظام iPadOS 19 استثناءً. من المتوقع الكشف عن النسخة الجديدة خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025، والذي سيُعقد في يونيو المقبل.

وفقًا لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، ستقدم آبل ثلاث ترقيات رئيسية في iPadOS 19 تهدف لجعل الجهاز اللوحي يعمل أقرب إلى تجربة ماك، وأوضح أن التحديث الجديد سيركز على تحسينات في الإنتاجية، وتعدد المهام، وإدارة نوافذ التطبيقات، لكن لم يذكر جورمان تفاصيل إضافية، لكن هذه الجوانب الثلاثة كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في أداء النظام على مستوى الاستخدام العملي.

ويبدو أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه آبل مؤخرًا، خاصة وأنها زوّدت أجهزة iPad Air وiPad Pro الأخيرة بمعالجات من سلسلة M3 وM4، وهي رقائق قوية توفر أداء مشابهًا لأجهزة ماك، وإذا نجحت آبل في تطوير نظام iPadOS 19 ليشمل هذه الميزات الجديدة، فقد نكون على بعد خطوة من جعل أجهزة آيباد بديلًا فعليًا للماك أو لأجهزة اللابتوب التقليدية.

سيعقد مؤتمر WWDC 2025 في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، وقد أكدت آبل أن الفعالية ستكون متاحة عبر البث المباشر، مع منح مجموعة محدودة من الأشخاص فرصة حضور الحدث داخل مقر Apple Park في كاليفورنيا.

وتشير تقارير أخرى إلى أن iOS 19 سيشهد تغييرات واضحة على مستوى تصميم أيقونات التطبيقات وربما إعادة تصميم كاملة لواجهة المستخدم في النظام، كما يتوقع أن يحصل مركز التحكم على تحديث رئيسي ليواكب التغييرات.

ولا تقتصر التحديثات القادمة على نظام iOS فحسب، إذ تسعى آبل إلى تعزيز التكامل بين مختلف أجهزتها لتوفير تجربة موحدة وسلسة ضمن نظامها البيئي الشامل.