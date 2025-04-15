شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10٪ من سكان العالم يستخدمون ChatGPT: سام ألتمان يكشف عن قفزة قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن عدد مستخدمى ChatGPT وصل إلى ما يعادل 10٪ من سكان العالم، أي ما يُقدّر بـ800 مليون مستخدم، مؤكدًا أن النمو “سريع جدًا” ومضاعف خلال أسابيع فقط.

جاء ذلك خلال حواره مع كريس أندرسون، من مؤسسة TED، حيث أشار ألتمان إلى أن قاعدة المستخدمين شهدت قفزة كبرى منذ نهاية عام 2024، عندما بلغ عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا نحو 300 مليون، قبل أن يتضاعف الرقم مؤخرًا.

هذا النمو الكبير تزامن مع إطلاق أداة توليد الصور الجديدة ضمن نموذج GPT-4o، والتي جذبت 130 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 700 مليون صورة خلال أسبوع فقط، وأوضح المدير التنفيذى للعمليات، براد لايتكاب، أن الهند تُعد السوق الأسرع نموًا للمنصة.

أداة توليد الصور الجديدة سمحت للمستخدمين بإنشاء صور مباشرة من داخل الدردشة، دون الحاجة لاستخدام أدوات خارجية مثل DALL·E. وقد انتشر مؤخرًا استخدام الأداة لإنشاء صور بأسلوب شبيه بأعمال استوديو جيبلى، وسط تفاعل عالمي واسع.

رغم التفاعل الإبداعى، أثارت التقنية تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية. وعلّق ألتمان بأن المستقبل سيشهد قدرة الذكاء الاصطناعي على إرسال تعويضات تلقائية لصانعى المحتوى الأصلى، مشيرًا إلى أن الشركة تفرض حاليًا قيودًا لحماية الحقوق.

وفيما يخص مستقبل العمل، قال ألتمان إن الذكاء الاصطناعى قد يرفع من سقف التوقعات من الموظفين، لكنه في المقابل يجعل المهام أسهل وأكثر إنتاجية، معتبرًا أن كل ثورة تكنولوجية تجلب معها أدوات تفتح آفاقًا جديدة للبشر.