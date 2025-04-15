تكنولوجيا: Honor GT Pro قادم قريبًا.. هاتف ألعاب قوي بمواصفات رائدة وسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ما زال المسرّب الشهير Digital Chat Station يواصل الكشف عن تفاصيل هاتف Honor الجديد الموجّه للألعاب عبر منصة Weibo، وذلك رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من الشركة بخصوص إطلاق هذا الجهاز حتى الآن. ومع ذلك، يؤكد المسرّب أن Honor تعمل بالفعل على إصدار جديد يُعد خليفة لهاتف Honor GT.

في وقت سابق، كشف المسرّب أن هاتف Honor GT Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب دعم الشحن السلكي السريع بقوة 90 واط، وشاشة بدقة 1.5K (1220p). وبناءً على هذه المواصفات، من المتوقع أن ينافس الهاتف أجهزة الألعاب الحالية مثل ROG Phone 9 Pro و RedMagic 10 Pro.

لاحقًا، أضاف المسرّب أن الهاتف سيعتمد على ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وتخزين فلاش UFS 4.1، وسيأتي بشاشة مسطحة وهيكل معدني في المنتصف، ما يعكس توجهًا نحو تصميم احترافي ومتين.

من بين التحسينات البارزة أيضًا، أشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على مستشعر بصمة فوق صوتي، وهو أكثر دقة وأمانًا من المستشعرات البصرية التقليدية، وقد استخدمته Honor سابقًا فقط في هواتفها الرائدة مثل Magic7 Pro.

كذلك، من المتوقع أن يتم تجهيز Honor GT Pro بوحدة GPS مزدوجة التردد، بالإضافة إلى طبقة حماية زجاجية تُعرف باسم “زجاج السحلية” لتوفير متانة إضافية للشاشة المسطحة.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل الإطلاق الرسمي لهاتف Honor GT Pro، أو مدى توفره عالميًا، غير معروفة.

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