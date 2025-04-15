اتصال بشبكة واي فاي دون استخدام كلمة المرور

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بغداد - ياسين صفوان - وقد تكون قراءة كلمة المرور بصوت مرتفع محفوفة بالمخاطر، فقد يتمكن أي شخص من سماعها واستخدامها دون إذنك.

وهذا لا يقتصر فقط على تقليل سرعة الاتصال، بل قد يُعرّض أمن شبكتك للخطر.

ولحسن الحظ، هناك طرق أكثر أمانًا وسرعة لمشاركة اتصال واي فاي دون الحاجة إلى إفشاء كلمة المرور، بحسب موقع "إنفوباي".

رمز "QR Code"

من أسهل الطرق لربط الضيوف بشبكتك هي عبر رمز "QR"، وهي ميزة توفرها العديد من أجهزة التوجيه الحديثة، حيث يكون الرمز مطبوعًا على ملصق الجهاز ويحتوي على كافة معلومات الشبكة، بما في ذلك كلمة المرور.

وكل ما على الضيف فعله هو فتح الكاميرا وتوجيهها نحو رمز "QR"، ليتم الاتصال بالشبكة تلقائيًا خلال ثوانٍ، دون الحاجة لإدخال أي بيانات.

وإذا كان الراوتر في مكان يسهل الوصول إليه، كغرفة المعيشة، فسيكون استخدام الرمز بسيطًا ومباشرًا. أما إذا كان في مكان خاص كغرفة النوم، فيمكنك ببساطة التقاط صورة للرمز ومشاركتها مع ضيوفك عبر الهاتف.

مشاركة رمز "QR" من الهاتف مباشرة

ماذا لو كنت قد غيّرت كلمة مرور الراوتر ولم يعد رمز "QR" الموجود عليه صالحًا؟ لا داعي للقلق، حيث يمكنك إنشاء رمز "QR" جديد ومشاركته من خلال هاتفك، سواء كان يعمل بنظام أيفون أم اندرويد. وللقيام بذلك:

1.تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة واي فاي

2.اضغط مطولًا على أيقونة واي فاي من لوحة الإشعارات.

3. بجانب اسم الشبكة المتصلة، اضغط على أيقونة "الإعدادات".

4.اختر "رمز الاستجابة السريعة" أو "مشاركة" حسب نوع الجهاز.

5.سيظهر رمز "QR" على الشاشة، ويمكن لضيوفك مسحه بكاميرات هواتفهم للاتصال مباشرة.

الاتصال باستخدام "WPS"

توجد ميزة "WPS" في معظم أجهزة التوجيه الحديثة، وتتيح توصيل الأجهزة بالشبكة دون إدخال كلمة مرور. ولتفعيل هذه الميزة:

1. اضغط على زر "WPS" في الراوتر.

2. في نفس اللحظة، فعّل الاتصال بشبكة واي فاي من الجهاز المطلوب.

وبذلك، سيتم الاتصال تلقائيًا خلال لحظات. مما يجعلها طريقة مريحة عندما يكون لديك عدد كبير من الضيوف.

كما يُفضل تعطيل "WPS" مجددًا بالضغط على الزر بمجرد الانتهاء من استخدام الشبكة لتجنب أي اتصال غير مصرح به مستقبلاً، خاصة من الأشخاص القريبين من منزلك.

