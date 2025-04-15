شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أول فيديو يظهر من داخل رحلة فضاء كاتى بيرى وسط انعدام الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت شركة بلو أوريجين أول فيديو لطاقمها النسائى وهن فى حالة انعدام الجاذبية، الذى ضم نجمة البوب كاتى بيرى، ولورين سانشيز، خطيبة جيف بيزوس، وظهرن وهن يتقلبن داخل الكبسولة بينما كن منبهرات بالقمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قضت رائدات الفضاء ثلاث دقائق في انعدام الجاذبية خلال المهمة التي استغرقت 11 دقيقة والتي انطلقت أمس من غرب تكساس.

عرضت بيري زهرة الأقحوان التي أحضرتها معها تكريمًا لابنتها، ورفعت عالمة الصواريخ في ناسا عائشة بو رقعة تمثل جزر البهاما.

التقطت اللقطات المخرجة كيران فلين وهي تحدق من النافذة إلى الأرض المتوهجة في ظلام الفضاء، وشوهدت ناشطة الحقوق المدنية أماندا نجوين مبتسمة وهي تسبح في انعدام الوزن.

بينما كن جميعًا يبتسمن داخل الكبسولة، سُمعت صرخات أثناء انطلاقهن إلى الفضاء على متن صاروخ نيو شيبارد، ومرة أخرى أثناء الهبوط "الناعم" على الأرض، وواجه بيزوس بعض الاضطرابات الجوية أثناء تحيته للطاقم العائد، حيث تعثر في خندق أثناء اندفاعه لفتح باب الكبسولة.

وبعد عودتهم سالمين، قادت بيري الاحتفال، وهبطت على الأرض وقبلت تراب تكساس، وفعل العديد من زملائها في الطاقم الشيء نفسه.

تم إرسال فريق إنقاذ سريعًا إلى الكبسولة لبيري ورفاقها بعد رحلتهم الفضائية التاريخية، وعانقت سانشيز بيزوس عندما خرجت من الكبسولة وركضت بسرعة إلى عائلتها.

قالت بيري: "إنه أعلى ارتفاع، وهو استسلام للمجهول، ثقة.. لا أستطيع أن أوصي بهذه التجربة أكثر من ذلك".

وأضافت نجمة البوب: "الأقحوان زهور شائعة، لكنها تنمو في أي ظروف... إنها مرنة.. إنها قوية ".

غنت بيري أغنية "يا له من عالم رائع" أثناء وجودها في الكبسولة الفضائية، وقالت في مقابلة بعد الرحلة: "الأمر لا يتعلق بغناء أغنياتي، بل يتعلق بطاقة جماعية كامنة، يتعلق بنا، يتعلق الأمر بإفساح المجال لنساء المستقبل، واستغلال المساحة والشعور بالانتماء".

وتُعد هذه أول مهمة فضائية نسائية بالكامل منذ أن انطلقت الروسية فالنتينا تيريشكوفا في رحلة فضائية منفردة عام 1963.